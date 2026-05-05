La Universidad de Barcelona recluta alumnos para tramitar la regularización masiva de inmigrantes

El campus de la Universidad de Barcelona (UB) se ha convertido en el último epicentro de la instrumentalización política al servicio de la inmigración ilegal. A través de una comunicación oficial remitida a los alumnos de la Facultad de Derecho, la institución ha solicitado voluntarios para colaborar activamente en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La iniciativa, enmarcada en el programa denominado Dret al Dret, delega en los estudiantes la responsabilidad de revisar expedientes y facilitar los trámites burocráticos para la obtención de permisos de residencia.

La red de 'voluntariado' ideológico

El mensaje, que ha circulado por la facultad, especifica que los alumnos trabajarán codo con codo con una entidad vinculada al programa de la propia universidad. Según la directiva, los estudiantes deberán realizar tareas de gestión jurídica "bajo la supervisión de las abogadas de la entidad", quienes además impartirán una formación práctica previa. Como incentivo, la Fundación Solidaridad de la UB otorgará un reconocimiento formal de voluntariado a los participantes, integrando la asistencia a inmigrantes ilegales como un mérito académico computable.

El 'efecto llamada' desde las aulas

La organización juvenil Estudiants Pel Canvi, sindicato estudiantil que planta cara al hegemonismo nacionalista y de izquierdas en Cataluña, ha denunciado con dureza esta maniobra. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, los estudiantes advierten de que la universidad alega falta de medios para infraestructuras básicas —"para poner enchufes no hay ni tiempo ni dinero"— mientras destina recursos a "fomentar el efecto llamada". "Denunciar este vídeo es también luchar por un futuro mejor", sostienen desde el sindicato, subrayando que el objetivo de la universidad debe ser el estudio y la meritocracia, no la creación de redes de activismo migratorio.

Un profesor de Filosofía del Derecho al frente

El contacto principal para esta campaña de captación es Antonio Giménez Merino, profesor titular de Filosofía del Derecho y coordinador de la denominada Clínica Jurídica de Género y Derecho Antidiscriminatorio. Merino, cuya trayectoria investigadora se centra en las "transformaciones sociales suscitadas por la globalización" y la "crisis de los derechos humanos en la mundialización", es el responsable de canalizar las solicitudes de los alumnos. El perfil del docente, volcado en el pensamiento de Pasolini y los estudios de género, refuerza el carácter marcadamente ideológico de una iniciativa que, lejos de la neutralidad académica, pone la estructura de la Universidad Pública al servicio de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular.