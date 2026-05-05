La Ley de Eutanasia y la "cultura de la muerte". Este lunes, la Fundación NEOS y la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad celebraron en Madrid el acto "Ayuda a vivir, no a morir. El caso Noelia y la cultura de la muerte", en un contexto de preocupación social tras el caso de Noelia Castillo, que murió tras recibir la eutanasia, gracias a la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2021, con la pandemia de por medio.

Durante el acto, en el que estuvo la vicepresidenta de NEOS, María San Gil, acompañada de padres con hijos con discapacidad, se afirmó que la finalidad del mismo era defender que "toda vida humana posee una dignidad inviolable y merece ser cuidada, protegida y acompañada desde su concepción hasta su fin natural".

Además se señaló que "vivimos un tiempo en el que la sociedad afronta una decisión de enorme trascendencia moral y cultural. Cuando la respuesta al sufrimiento deja de ser el cuidado para convertirse en la eliminación del que sufre, la sociedad se enfrenta a una encrucijada en la que debe decidir qué idea de persona, de libertad y de dignidad quiere sostener".

En el acto se defendió que "una sociedad verdaderamente humana no se define por su capacidad de acelerar la muerte, sino por su compromiso con quienes atraviesan mayor vulnerabilidad, ya sea por enfermedad, discapacidad, sufrimiento psíquico, dependencia, soledad o exclusión social". En este sentido, se afirmó que los enfermos, en su inmensa mayoría, no quieren morir, sino dejar de sufrir, por lo que la verdadera cuestión no es ayudar a morir, sino garantizar condiciones reales para vivir con dignidad y con los cuidados necesarios.

No hay libertad en la eutanasia

Además, explicaron que "antes de cualquier decisión irreversible toda persona debería contar con apoyo real, acompañamiento humano, atención psicológica, cuidados paliativos adecuados y protección familiar, social e institucional. Se insistió en que la libertad solo es auténtica cuando existen opciones reales para vivir acompañados, y que deja de serlo cuando el sufrimiento, el abandono o la falta de alternativas condicionan la decisión".

Sobre el reciente y triste caso de Noelia Castillo, señalaron que afecta de lleno a la sociedad española. Por ello, las entidades convocantes reclamaron transparencia institucional y rendición de cuentas, advirtiendo que la opacidad debilita la confianza pública mientras que la transparencia la fortalece. En esta línea, se pidió una revisión rigurosa de los procedimientos, una evaluación independiente de los protocolos y la clarificación de responsabilidades administrativas y asistenciales.

Iniciativas para frenar la "cultura de la muerte"

Sobre los movimientos que van a llevar a cabo después para frenar esta Ley de Eutanasia del Gobierno de Pedro Sánchez que se traduce en la "cultura de la muerte", anunciaron que emitirán una solicitud formal al Defensor del Pueblo, acompañada de un informe sintético sobre el caso de Noelia Castillo, en el que se expondrá su prolongada dependencia de la Administración de la Generalidad de Cataluña, los hechos previos relevantes y la anomalía que supone que una mujer de 25 años en situación de especial vulnerabilidad haya terminado en eutanasia.

Al mismo tiempo, se promoverán iniciativas ante los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado para solicitar la apertura de una comisión o mecanismo institucional de esclarecimiento que permita analizar responsabilidades y posibles fallos del sistema después de la puesta en práctica de esta norma aprobada por el Ejecutivo socialista.

Además, reclamaron un refuerzo urgente de las alternativas reales, incluyendo el acceso universal a cuidados paliativos, la atención especializada en salud mental, el apoyo a familias y cuidadores, recursos para personas con discapacidad y dependencia, así como redes efectivas de acompañamiento social y espiritual.

Por último plantearon la necesidad de impulsar una nueva cultura del cuidado que defienda la vida humana y sitúe en el centro la dignidad humana, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el valor del cuidado. "El gran desafío de nuestro tiempo no es perfeccionar mecanismos para la muerte, sino construir una cultura en la que nadie llegue a pensar que morir es su mejor opción", explicaron.