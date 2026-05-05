Operación Kitchen: Una agente relata la mala relación entre el jefe de Vigilancias y el acusado Marcelino Martín Blas

Una agente de Policía ha explicado la mala relación entre Jesús Vicente Galán, el que fuera jefe de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, con el acusado y su superior el comisario Marcelino Martín Blas. "Parece un muñeco", ha declarado una de las agentes sobre los comentarios de Galán.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

La jornada de declaraciones de este miércoles ha estado dedicada a los registros practicados sobre los domicilios del comisario José Manuel Villarejo en 2017. En los registros a las viviendas de Villarejo se intervinieron grabaciones y apuntes en los que se basa el caso Kitchen.

"Parece un muñeco"

Una de las agentes de policía que ha intervenido este jueves ha relatado que Jesús Vicente Galán, el que fuera jefe de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, no tenía buena relación con el acusado Marcelino Martín Blas.

La agente ha explicado que "lo ridiculizaba todo el tiempo" y le criticaba señalando que "parece un muñeco". No obstante, cuando ambos se encontraban, según el relato de la agente, a Galán "le faltaba hacerle una reverencia".

La que fuera agente de asuntos internos ha señalado que se rumoreaba que el rechazo que tenía Galán hacia su superior era porque este no le propuso para recibir una condecoración y optó por otra persona.

La testigo se encontraba investigando el caso del llamado pequeño Nicolás y ha precisado que Galán "no tenía nada que ver con esa investigación". Después de la creación de la Comisión Judicial "tenemos terminantemente prohibido despachar con mandos policiales, solo podemos despachar en el juzgado" o con los que dirigían la investigación y Galán se puso en contacto con ella para realizarle el ofrecimiento de destinarla a Galicia y apartarla así de la investigación.

Registros en los domicilios de Villarejo

Los agentes que intervinieron los registros de los domicilios del comisario Villarejo han respondido a las preguntas de su letrado sobre cómo fue el operativo. Los agentes han manifestado no recordar con exactitud unos hechos que tuvieron lugar en 2017 pero sí que han coincidido en que hubo una reunión previa para informarles sobre la documentación que debían encontrar con el proyecto King y proyectos similares, aunque no específicamente bajo el nombre de "Kitchen".

En la primera semana de declaraciones testificales compareció el inspector de Policía Nacional encargado de investigar el caso Kitchen y declaró que la documentación intervenida al comisario Villarejo "era mucha más de la esperada".

De igual manera, este inspector precisó que la documentación digital "era imposible materialmente ejecutar la extracción de datos durante la diligencia". Sobre la documentación en formato físico el inspector ha llegado a señalar que "a nivel de soporte papel nos llevamos menos de lo que dejamos".