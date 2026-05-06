¿Amenaza velada de Koldo a Bolaños, Montero, Torres y Marlaska?: "Esto acaba de empezar, cada cosa a su tiempo"

Los acusados en el primer juicio a la trama Koldo han tenido oportunidad de pronunciar sus últimas palabras en el juicio. En estas, ha destacado una posible amenaza velada del exasesor ministerial a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo ha acogido este miércoles la última sesión del juicio del llamado caso Mascarillas –enmarcado en el caso Koldo—. En esta vista oral, las partes han explicado sus conclusiones. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha señalado a Ábalos como el "número 1" de la organización criminal y ha avalado la rebaja de la pena para aquellos que, como Víctor de Aldama, colaboran con la Justicia. Un planteamiento que ha compartido el abogado defensor del empresario, José Antonio Choclán, que también ha alertado que "próximamente" se sabrá "la suerte" que correran el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El exasesor ministerial ha utilizado su derecho a las últimas palabras para expresar lo que siente en estos momentos: "Lo único que he hecho es colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estoy totalmente, bastante focalizado, destrozado; tanto personalmente, socialmente y mediáticamente. Los medios de comunicación han dicho de todo de mí hasta el punto que se supone que por mi culpa ha habido muertes en accidentes. Han dicho de todo. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto. Mi familia la he perdido, mis amigos los he perdido. Y los entiendo porque cómo se van a acercar a mí si a todos los que se han acercado los han destruído".

Asimismo, ha reconocido una amenaza a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero les ha recriminado que entrasen armados a su casa: "Hablé con un teniente coronel de la UCO y le dije que como me diera tiempo a llegar al armero iba a defender a mi familia. Cierto. Pero también le dije que estaba dispuesto a colaborar en todo".

Además, Koldo ha acusado al letrado del PP de ofrecerle que "colaborara mintiendo a los españoles" para no entrar en la cárcel: "La verdad es que me han ofrecido mentir a cambio de no entrar en la cárcel". De hecho, ha aseverado que "el señor Aldama está viviendo de todos nosotros" por haber "mentido" para "meter en la cárcel" al exministro y su exasesor.

Por último, Koldo ha nombrado a varios ministros de Pedro Sánchez, a los que ha dicho que "ayudó". "Esto acaba de empezar, hay muchas cosas que arreglar, cada cosa a su tiempo", ha afirmado el exasesor ministerial después de haber dicho que "ayudó" a los ministros Montero, Marlaska, Bolaños y Torres. De todos ellos, ha destacado la profesionalidad e integridad que, según el exasesor, les caracteriza.

Ábalos: "Me juego la poca vida que me queda"

Por su parte, José Luis Ábalos, ha recalcado que no iba a "hablar de sentimientos" para que no le acusen de "victimismo". "Me juego la poca vida que me queda que tampoco es demasiada", ha subrayado antes de criticar las palabras de Alejandro Luzón en favor de la labor de los medios de comunicación: "El señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos y lo ha atribuido a favor de la libertad de la expresión". Así ha dicho que estos "intoxican y forman una verdad alternativa".

En este contexto, ha recalcado que se ha vulnerado su derecho a la defensa y ha criticado a Aldama por haberse prevalecido, según ha dicho, de una situación de "polarización política" para señalar a cargos del Gobierno de Pedro Sánchez: "El fiscal me preguntó qué ganaba Aldama autoincriminándose. Tenía mis sospechas, hoy tengo la confirmación porque es la petición de pena que hace la acusación popular y eso es lo que gana Aldama". "Simplemente, creo que mis respuestas le daban igual", ha sentenciado contra Luzón.

Koldo y Ábalos, a por la UCO

Anteriormente, la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz ha defendido la inconsistencia que, a su juicio, padece la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una exposición de más de dos horas de duración, ha intentado desacreditar las acusaciones de Aldama hacia su cliente y hacia el exministro tildando el relato del empresario de "inventada". Así, ha destacado que "Koldo es totalmente prescindible" en la supuesta organización criminal y que su único papel era "llevar la agenda del ministro".

Además, ha recriminado al tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta la indefensión que, según ha argumentado, viene sufriendo su cliente al no haber podido disponer de los dispositivos que le requisó la Unidad de la Guardia Civil: "Venimos como cordero al matadero. Es la primera vez que veo que una defensa no tiene los dispositivos móviles. Es inaudito".

Por su parte, Marino Turiel, letrado defensor de Ábalos, se ha adherido a las conclusiones de De la Hoz y ha cargado contra los investigadores por haber vulnerado, según cree demostrado, el principio de inmunidad parlamentaria; ya que la UCO habría investigado a Ábalos mientras que era diputado sin haber pedido los permisos necesarios para ello. En este sentido, ha sentenciado que la investigación "parece bastante prospectiva".

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