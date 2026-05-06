Así será la evacuación del crucero del hantavirus: cuando empieza, la salida de los españoles y qué pasará con el resto

El Gobierno de España se encuentra ultimando los detalles de cómo será la evacuación de los pasajeros que se encuentran en el MV Hondius, el crucero de lujo que ha tenido a bordo un brote de hantavirus. El barco se dirige en estos momentos rumbo al puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, tal y como había avanzado en exclusiva esRadio Tenerife, y han confirmado desde el Ejecutivo poco después.

La previsión es que la embarcación llegue al puerto el sábado 9, quedando paralizada en el mismo, sin que nadie pueda salir de la embarcación salvo que deba ser atendida médicamente de emergencia. A partir de ahí comenzará el proceso para evacuar a todos y cada uno de los ocupantes de la embarcación. La previsión en estos momentos, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior, es que la evacuación comience el lunes 11 de mayo.

Los primeros en salir serán los 14 ciudadanos españoles, que serán trasladados en un avión medicalizado del Ejército del Aire y el Espacio hasta la base aérea de Torrejón (Madrid). Una vez allí, serán también las Fuerzas Armadas los encargados de trasladarles hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde quedarán ingresados en la planta de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN).

Después de la salida de los españoles se iniciará la evacuación del resto de personas que se encuentran en el barco. Las mismas fuentes del Ministerio del Interior han explicado que cada país de la UE deberá enviar un avión a buscar a sus nacionales hasta Tenerife. Si algún país no puede, será la Comisión Europea la que se ocupe de él. Eso sí, ninguna persona podrá desembarcar hasta que el avión que viene a buscarle haya aterrizado ya en la isla.

Lo que no está claro todavía es cómo se va a realizar la evacuación de los pasajeros de terceros países, es decir, que son de países que no pertenecen a la Unión Europea. La decisión final, según han explicado estas fuentes, se debería tomar este jueves durante una reunión específica que está convocada en el Ministerio de Asuntos Exteriores.