Choclán adelanta 'la suerte' que correrán Torres y Armengol tras la 'encrucijada' de Aldama

El abogado defensor de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha adelantado "la suerte" que correrán "próximamente" el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Choclán ha expuesto sus conclusiones después de que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha pronunciado a favor de la rebaja de la pena para aquellos coimputados que colaboran con la Justicia y ha señalado al exministro José Luis Ábalos como el número 1 de la trama Koldo.

"Se decía que se había injuriado a Torres, Armengol, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García. La suerte de Koldo y Ábalos ya se conoce en esta causa. La de Santos Cerdán también se conoce y, próximamente en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol", ha advertido Choclán acerca de las pruebas que guarda su cliente; para el que ha pedido una rebaja de la pena pedida por la Fiscalía.

En este sentido, ha destacado la valentía de su cliente al haber reconocido los hechos y colaborado con un caso de corrupción "que afecta a altos cargos del Ministerio". "Tiene una especial significación porque se está luchando contra el aparato estatal. Con esta encrucijada, mi cliente sabe que asume un rol difícil, no tanto por asumir los delitos; sino por la lucha contra el aparato", ha recalcado.

Así, ha negado que Aldama pudiese ser el número uno de la organización criminal porque, según ha recordado, se están aportando pruebas de que la organización lleva constituida desde el año 2015 y no es hasta el año 2019 que Aldama "se introduce" en ella. "En ese momento, la organización criminal está plenamente asentada, lo dice la UCO", ha ahondado explicando que Ábalos, Koldo y el sucesor del exministro al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, llevaban desde 2015 "repartiéndose la obra pública".

Por todo ello, ha pedido que el alto tribunal sea ejemplar con su cliente; ya que, según ha recalcado "ha abierto nuevas líneas de investigación" que no podrían haberse estudiado sin su testimonio. "Esto requiere una respuesta por parte del tribunal", ha recalcado Choclán, que ha puesto de relevancia la necesidad de que el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta rebaje la pena pedida para Aldama.

"¿Por qué colaborar si no hay rebaja de pena?"

Asimismo, ha destacado que Aldama "se ha incriminado de hechos de los que no se le acusaban", con el objetivo de aportar a todas y cada una de las investigaciones judiciales en las que se encuentra encausado. "¿Qué sentido tiene colaborar con el Estado si no se rebaja la pena?", se ha preguntado antes de señalar que la actitud de su cliente "tiene que tener un premio": "Esta sala tiene la oportunidad de sentar doctrina".

El letrado también ha desacreditado algunas de las teorías de las defensas como la esgrimida por José Luis Ábalos; que deslizó que Jésica Rodríguez habría llegado a un acuerdo con Aldama para traicionar a Ábalos. Así, ha tildado de "alucinante" este tipo de teorías exculpatorias que las defensas han explicado con el objetivo de desacreditar a su cliente.

La acusación popular pone el contexto

Por su parte, el abogado del PP –que lidera la acusación popular unificada—, Alberto Durán, ha puesto en contexto la dureza de la situación y de la actividad criminal de la trama, que se produjo en su mayoría en lo peor de la pandemia: "Mientras los ciudadanos morían por millares cada día, los acusados se lucraban con la enfermedad; mientras los ciudadanos estaban confinados en sus casas, los acusados falsificaban pases de movilidad para poder circular libremente por España; mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas con señoritas o sobrinas".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com