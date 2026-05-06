De la ceguera de Fernando Simón con el hantavirus a la condena a Villarejo por el caso Dina

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Simón descarta un riesgo alto por hantavirus en España mientras se investigan siete casos vinculados a un crucero

Fernando Simón resta importancia al hantavirus asegurando que en estos momentos "no supone un riesgo alto" para nuestro país. Al igual que con el COVID-19, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido en que "no hay que preocuparse" ya que la transmisión de persona a persona puede pasar, pero no es frecuente.

En las últimas horas, España ha acordado con la OMS que el crucero afectado haga escala en Canarias bajo un estricto protocolo internacional. Según las hipótesis, la infección de hantavirus se produjo fuera del barco. De momento, hay 7 casos confirmados: 3 muertos, una persona en estado crítico y 3 con síntomas leves.

Robles reivindica a España como "socio fiable" y pide a Europa aumentar el gasto en Defensa

Y en medio de las tensiones entre el Gobierno y el resto de aliados europeos y EEUU, la ministra de Defensa asegura que España sigue siendo un socio fiable. Margarita Robles ha señalado que nuestro país no acepta lecciones de Trump y pide a Europa que no tenga complejos e invierta en defensa porque es "invertir en paz". España sigue siendo uno de los países que menos gasta en Defensa sin llegar a cumplir ese 5% exigido por la OTAN.

Condenado Villarejo a 3 años y medio por el caso Dina con indemnizaciones para Iglesias y su asesora

La Audiencia Nacional condena a 3 años y medio de cárcel al comisario Villarejo por revelar contenido del móvil de la asesora de Pablo Iglesias. Según la sentencia, Villarejo habría sustraído información de Dina Bousselham cuando el entonces líder de Podemos era eurodiputado.

El juez del caso Dina también ha señalado que Iglesias retuvo en su poder la tarjeta del teléfono móvil durante 6 meses sin informar de ello. Aun así, el exdirigente de la formación morada recibirá 1.000 euros del comisario jubilado, y 5.000, la asesora.

Abascal acusa a la fiscal general de actuar al servicio de Sánchez en el caso Mascarillas

Santiago Abascal acusa a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "ponerse al servicio de Sánchez" en el juicio del caso Mascarillas por no rebajar la pena a Víctor de Aldama pese a colaborar con la justicia. El presidente de VOX ha calificado el hecho de "significativo", ya que siempre que se colabora con la justicia se plantean, dice, reducciones de condena. Abascal cree que esta decisión forma parte del "asalto a las instituciones". También ha insistido en que Sánchez debería estar sentado en el banquillo junto a José Luis Ábalos.

Barbacid renuncia a beneficios de su terapia contra el cáncer de páncreas tras la retirada de su estudio

Mariano Barbacid anuncia que renuncia a los posibles beneficios de su terapia contra el cáncer de páncreas y se desvincula de las patentes del tratamiento y de la empresa fundada para llevar a cabo nuevas terapias contra este tipo de tumor.

Una decisión que busca evitar problemas a su investigación, después de que la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, retirase su estudio por un conflicto de intereses. El científico considera que ha sido objeto de una campaña de "insidias sin fundamento".