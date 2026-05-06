Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso Mascarillas, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, María Jesús Montero en Andalucía, el barco del Hantavirus, la ley de infancia del gobierno y el viaje de Ayuso a México.

El Tribunal Supremo deja el 6 de mayo visto para sentencia el caso Mascarillas

El Tribunal Supremo deja el 6 de mayo visto para sentencia el caso Mascarillas en el que se juzga al exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Cada una de las partes, las acusaciones y las defensas, presentarán sus informes finales y los tres acusados podrán hacer uso del último turno de palabra. Según El Mundo, "Ábalos se alineará con la estrategia del PSOE para desacreditar el papel de Aldama en la trama", cuestionando su colaboración con la Justicia y en contra de que se baje la petición de pena para él, de siete años. Añade Juanma Lamet que el exministro va a insistir en su inocencia, en que hay un pacto oculto entre la Fiscalía y el comisionista, que Aldama ha coaccionado a Jéssica Rodríguez, que la condena está precocinada y que ni siquiera confía en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, por lo que habría trasladado a su entorno que piensa ya en llevar su caso a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Habrá que seguir en detalle la actitud que muestre el 6 de mayo José Luis Ábalos pero, con lo visto en su declaración del lunes, Federico Jiménez Losantos escribe en su columna de El Mundo que: "Hay quien al sinvergüenza de Torrente le ve cierta gracia picaresca. Yo no le veo ninguna, y cuando el Tribunal Supremo se deja insultar por ese barbián me siento insultado. Al final de El Lazarillo, el pícaro se amolda a vivir de su mujer, pero no disimula su melancólica capitulación moral. Para José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, su impunidad en golfas, coimas y urnas es la verdadera victoria. Y da verdadero asco". Respecto a la estrategia de Koldo García, se espera que sea la misma que la de su exjefe, cargando contra Víctor de Aldama y, de paso, contra la UCO. Un Aldama que, según La Razón, está molesto y "se queja: ¿para qué sirve colaborar con la Justicia en España?", se pregunta. Aunque su defensa, liderada por José Antonio Choclán, confía en que en la jornada el fiscal jefe Anticorrupción se desmarque —hasta donde la ley le permite— de las órdenes recibidas por la fiscal general del Estado.

Órdenes que desmiente el 6 de mayo El País. En cualquier caso, cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Alejandro Luzón "se plantea mostrar públicamente su discrepancia con la orden impartida por Teresa Peramato. Durante su exposición del informe final del juicio podría afirmar que él sí aprecia una atenuante cualificada o muy cualificada para rebajar uno o dos grados la petición de pena para Aldama tras su colaboración con la justicia. Todo ello, a pesar de que la decisión interna final de la Fiscalía sea no solicitarlo". ABC, que ha accedido al escrito que obra ya en poder de las partes, confirma esta información: Alejandro Luzón sostendrá que la confesión de Víctor de Aldama "es relevante y veraz", que ha reforzado el caso Mascarillas y que ha permitido abrir otra causa en la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades de obra pública contra Santos Cerdán.

Las consecuencias de no tener PGE

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue operando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023. España lleva tres años con las cuentas prorrogadas a pesar de que la Constitución obliga al Ejecutivo a llevarlas al Congreso de los Diputados aunque después sean tumbadas. Esa falta de presupuestos tiene consecuencias en la gestión y el Tribunal de Cuentas ha "cazado" a Sánchez desviando fondos europeos para pagar las prestaciones de los funcionarios y las pensiones mínimas del año 2024. Lo cuenta Beatriz García en Libre Mercado y lo recoge el resto de la prensa digital e impresa. "El Gobierno desvió 2.400 millones de euros de la Unión Europea a las pensiones por falta de presupuestos", titula La Razón en portada. El tribunal de Enriqueta Chicano denuncia que el uso de fondos europeos "debería haber quedado mejor justificado". Oportunamente recuerdan en el editorial cuando la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, hoy candidata a la Junta de Andalucía, decía que "la buena marcha de la economía, la España del cohete, era casi la prueba de que las cuentas, aunque importantes, no eran indispensables" y denuncian que España "ha ignorado el criterio de Bruselas, que se ha opuesto con firmeza a que las ayudas destinadas a modernizar la economía acaben sufragando gasto corriente como el de las pensiones. Los recursos comunitarios están planteados para sostener proyectos transformadores y reformas estructurales". Ahora, sentencian, "las consecuencias de esta chapuza con los fondos europeos pueden acarrear graves repercusiones tanto financieras como legales, desde la devolución de las entregas a la congelación de futuros desembolsos".

Se complica la campaña de Montero

María Jesús Montero es una de las principales responsables de la falta de presupuestos como ministra de Hacienda hasta hace unas semanas. Además, cuenta Vozpópuli que la UCO tiene nuevos indicios sobre la trama de la SEPI protagonizada por Leire Díez y su expresidente, colocado por la candidata del PSOE en Andalucía. Mientras, El Debate publica unas imágenes tomadas por la Policía en las que se ve a su ex número tres, Marco Sanjuán, usando un coche de 100.000 euros a nombre del entramado que investiga Anticorrupción.

Polémica por el barco del Hantavirus

El MV Hondius atracará en los próximos tres o cuatro días en un puerto canario, en la isla de Gran Canaria o Tenerife, tras horas de incertidumbre y declaraciones del presidente autonómico, Fernando Clavijo, y comunicados del Ministerio de Sanidad de Mónica García, posicionándose en contra de dar cobijo al barco. Ya hay tres fallecidos y de los contagiados o sospechosos de estarlo, tres van a ser evacuados a sus países, Países Bajos y Alemania. El resto pondrán rumbo a España desde Cabo Verde y una vez aquí serán asistidos por sanitarios y no podrán entrar en contacto con la población local. Llama la atención la ausencia pública de la ministra en la crisis y la reaparición de Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sigue en su puesto a pesar de su pésima gestión de la covid-19 y el día 5 de mayo, despertó los temores de más de uno cuando dijo que "a priori, las personas del barco no son de riesgo para nadie", una afirmación que recuerda a esta otra: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", dijo en enero de 2020 sobre el coronavirus.

Las incógnitas sobre el origen del virus siguen sin resolverse pero en El Mundo, Sebastián Fest —con su habitual tono crítico con el gobierno de Milei— se hace eco de la información que están publicando medios como Clarín. En los últimos trece años se han producido 198 muertes por hantavirus y alerta de un brote que se ha desplazado de la Patagonia a provincias del centro como Buenos Aires. Se cree que parte de los pasajeros del crucero, los fallecidos y parte de los contagiados, visitaron la zona patagónica como Bariloche o El Bolsón, y que al subir al crucero en Ushuaia ya estaban contagiados pero en periodo de incubación.

El gobierno autoenmienda su ley de Infancia

El Ministerio de Juventud e Infancia prepara una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia impulsada por el mismo Gobierno. El Mundo denuncia que el cambio introduce una "cláusula Juana Rivas" que protege a las mujeres en la custodia de los menores, en respuesta a la demanda explicitada en los casos de la mujer de Maracena o María Sevilla, indultadas por el Ejecutivo y que pedían "escuchar a los niños" en los procesos de divorcio.

En El País entrevistan a la ministra Sira Rego, que añade como novedad que su gabinete negocia en estos momentos con el PSOE para incluir en la reforma la prohibición de asistencia o participación de menores en los que ellos llaman "eventos con violencia contra animales", léase los toros.

El País carga contra Ayuso por su viaje a México

El diario de Prisa, que el 5 de mayo evitaba editorializar sobre la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, le dedica a día 6 de mayo uno de sus editoriales al viaje de Isabel Díaz Ayuso a México. "Provocación banal a México", lo titulan y en él acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid de presentar una "visión revisionista de la Conquista" que es, dicen, "propia de la derecha y la ultraderecha española". Sostienen que solo busca "generar ruido", que su actitud es "irresponsable y dañina", que "dinamita los esfuerzos diplomáticos para alimentar su propio perfil político y su voracidad de atención mediática".

De guinda añaden que su "frivolidad es una forma de deslealtad" y un desafío al Rey tras el acercamiento a México con aquellas polémicas declaraciones en las que dijo que durante la conquista de América hubo "mucho abuso". En definitiva, lo que le molesta a El País —incluido Sergio del Molino que se refiere a Ayuso como "la nueva Hernán Cortés"— es que la presidenta haya viajado a México a desmontar lo que se conoce como Leyenda Negra.