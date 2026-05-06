El ingreso en prisión de Aldama dinamitaría la investigación de hasta 5 causas judiciales que salpican a Sánchez

El posible ingreso en prisión del empresario Víctor de Aldama tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo dinamitaría la investigación de hasta 5 causas judiciales en curso que salpican a Pedro Sánchez, su Gobierno, su familia y su partido.

Este miércoles las partes expondrán en el Supremo sus informes finales y el primer juicio sobre la trama Koldo quedará visto para sentencia. Tal y como avanzó en exclusiva LD, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón no solicitó una rebaja en la petición de pena para Aldama siguiendo las órdenes directas de la fiscal general del Estado Teresa Peramato. El Ministerio Público solicita siete años de cárcel para el empresario por delitos de organización criminal y cohecho continuado. No obstante, Luzón podría discrepar en su informe final oral con el dictamen impuesto por su superior jerárquica tras la colaboración con la justicia de Aldama. En todo caso, el tribunal puede apreciar la rebaja de condena aunque no lo soliciten las partes.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "más allá del caso personal de Aldama, hay mucho en juego para la justicia y para España. Si finalmente el empresario ingresa en prisión, se dinamitaría la investigación de hasta 5 causas judiciales en curso en las que la colaboración del empresario es imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. Aldama ha colaborado en la investigación de la trama Koldo que se está juzgando en el Supremo, pero su testimonio también ha sido clave para la investigación del caso Mascarillas que lleva a cabo el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno".

"El juez Moreno también investiga otros dos casos en los que Aldama es fundamental. Por un lado, la pieza sobre el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública en la que está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y en la que el empresario aportó documentos manuscritos de Koldo García sobre el amaño de obras. Por otro lado, Moreno también investiga la presunta financiación ilegal del PSOE en la que Aldama aportó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa por valor de 250 millones de dólares con los que se habría financiado a esta formación política y a la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez", añaden.

"A esta lista de causas judiciales habría que sumar la trama de los hidrocarburos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Por último, el caso Begoña Gómez también se podría ver salpicado, ya que Aldama desveló en el Supremo una operación de la esposa de Pedro Sánchez para hacer negocios con un edificio de la Sepi a través del IE —Instituto de Empresa—", destacan.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Aldama ya ha dejado claro que si ingresa en prisión después de sus casi dos años de ayuda a la justicia y de jugarse su vida, la colaboración con la justicia cesará de forma inmediata y el pacto no escrito con la Fiscalía Anticorrupción saltará por los aires".

"Precisamente, el objetivo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez es enterrar las investigaciones de todos los casos judiciales que le salpican. El Tribunal Supremo debe evaluar todas estas posibles consecuencias antes de adoptar una decisión final, ya que se trasladaría a la opinión pública el mensaje de que es más beneficioso colaborar con la corrupción de un Gobierno que colaborar con la propia justicia", concluyen.

Aldama y el caso Plus Ultra

El empresario Víctor de Aldama ha manifestado en numerosas entrevistas que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presionó personalmente para que se aprobara el rescate de la compañía Plus Ultra. Según su versión, Zapatero se reunió con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos en el Ministerio y le exigió que rescatara la aerolínea.

Ábalos se habría negado inicialmente, pero Zapatero le dijo que era una orden directa de Pedro Sánchez. Aldama también aseguró que se realizó una transferencia de 10 millones de euros a Panamá como "comisión" de los citados 53 millones del rescate que supuestamente beneficiaría a Zapatero y al actual presidente del Gobierno. La posible declaración de Aldama como testigo por este caso ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, también se evaporaría si Aldama es encarcelado.

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