El teniente coronel Balas acaba de testificar ante el Tribunal Supremo que la trama de Koldo y Ábalos tenía acceso directo al presidente del Gobierno, como lo atestigua el hecho de que le comunicarán a Pedro Sánchez la llegada de Delcy Rodríguez y esperarán su conformidad para proceder a dar entrada a una narcodictadora cuya llegada está prohibida por la UE. Pero no es la única trama en la que se aprecia el factor de último recurso de Sánchez.

Los informes de la UCO sobre Santos Cerdán apuntan a lo mismo en la trama de obras públicas desde, al menos, noviembre de 2018. Allí, y en un momento de enfado por parte de Cerdán porque "sacaba la cara siempre" por José Luis Ábalos y le "cubría en el partido" y después resultaba que Ábalos ni "lee los whatsapp", Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE justo tras Ábalos, le dijo a Koldo que "ante la falta de respuesta por parte de Ábalos […], había procedido a escribir a "Pedro", alegando que si él ya no le hacía caso "aquí se quedan y que se lo coman todo ellos". La propia UCO hace una anotación a pie de página para dejar claro que ese nombre -"Pedro"- es "en alusión al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón según se desprende de mensajes posteriores".

La UCO deja constancia de la fuerza de Cerdán en el partido desde antes de que Ábalos abandonara el cargo de superior del propio Cerdán: "Asimismo, tras el nombramiento de este último como Secretario de Coordinación Territorial del PSOE el 18 de junio de 2017, Miguel Moreno Purroy le dio la enhorabuena a Koldo, vinculándole directamente con la trayectoria profesional de Santos puesto que le iba a tocar "currar y viajar [...] coordinación territorial es seguro estar como puta por rastrojo", le dijo.

Y, esta relación entre "Santos y Koldo, enmarcada territorialmente en la provincia de Navarra, tras ser nombrado Santos Secretario de Coordinación Territorial, desembocó en la contratación de Koldo como asalariado del PSOE desde el 25 de octubre de 2017, según consta en la vida laboral de éste. A este respecto, el 21 de agosto de 2017, Koldo escribió a Santos para preguntarle dónde le mandaba la documentación que hacía falta para su contratación".

Víctor de Aldama ya ha situado a Pedro Sánchez en la cúpula de la "organización criminal" de la trama socialista. Y lo cierto es que varias pruebas en poder de la UCO apuntan a la presencia del presidente en distintas fases de la venta de mascarillas, visita de Delcy, contactos con Air Europa, advertencias por el nivel de vida de Ábalos u otros negocios. El teniente coronel Balas de la UCO apuntó a uno de esos momentos: el de la llegada teóricamente prohibida de la narcodictadora Delcy Rodríguez a España. Y confirmó que, cuando la trama necesitaba acceder al presidente, lo hacía.

Libertad Digital también ha publicado ya algunas de las pruebas que avalan ese mismo acceso en otros de los negocios de la trama: la venta de mascarillas. Y es que la UCO ha accedido a audios que hablan abiertamente de que, en caso de problemas, se podía acceder al presidente del Gobierno para que desbloquear la situación. Justo lo mismo que le pidió Javier Hidalgo a la mujer de Sánchez en el rescate de Air Europa.

"Transcripción del audio de voz que Ignacio Díaz envía a Victor De Aldama". Ignacio Díaz es uno de los empresarios ligados a la trama: "Buenos días de nuevo, que me acaban de llamar de Baleares. Acaban de dar el okey para empezar mañana. Voy a organizar todo ahora, que quieren una web y montón de cosas, así que a ver si las tengo listas para esta tarde o mañana y han dicho que okey, y ahora diré al de Canarias. Lo voy a llamar para decirle oye de Baleares ya ha dicho okey para que se ponga en marcha también él ¿vale? Venga, luego te cuento. Hasta ahora". Se trataba de uno de los negocios cerrados por la trama tras la mediación de Koldo con Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. "A los pocos minutos le vuelve a enviar otro audio de voz diciendo que se va a empezar con un contrato pequeño de 30.000 euros y luego ir prorrogándolo. Todo ello, supuestamente referido al contrato con la Administración Balear", señala la UCO en sus informes.

Pero surgieron retrasos y problemas. ¿Por qué? Pues porque había funcionarios ajenos a la trama que mostraban su oposición. "Posteriormente, al medio día, el Presidente de Canarias le dice a Koldo que Salvador Illa le ha pedido una semana «(...) para los antígenos», mostrando su malestar por las pegas que estaría poniendo, explicando que le llamará". Y en ese momento surge el comodín. Porque señala abiertamente que, si no tiene respuesta "[...] tendrá que intervenir Ábalos o Pedro". La propia UCO especifica que esa referencias parece apuntar a "José Luís Ábalos y al Presidente del Gobierno". Koldo, de hecho, informó en su respuesta de que "José Luis Ábalos está ocupado y que "termina en dos horas".