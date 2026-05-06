León XIV en España: 21 actos, 17 discursos y homilías y encuentro con los Reyes y Pedro Sánchez

La Santa Sede ha confirmado hoy el programa oficial del viaje del papa León XIV para su viaje apostólico a España entre los días 6 y 12 de junio, con paradas y actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Una agenda que llevará al Santo Padre a recorrer cerca de 2.500 kilómetros en seis días, donde intervendrá con discursos y homilías hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman un programa que comparte tres ejes: la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes, como con la sociedad civil y las iglesias locales.

Madrid · Del 6 al 9 de junio

El Papa llegará a España el día 6 de junio a las 10:30 al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por Don Felipe y Doña Letizia y otras autoridades.

Del aeropuerto se trasladará al Palacio Real donde a las 11:30 tendrá lugar un encuentro institucional de recepción y bienvenida presidido también por Sus Majestades, junto con los representantes del resto de instituciones, la sociedad civil y del cuerpo diplomático acreditado en España.

El mismo día por la tarde, a las 18:00, León XIV visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, un centro especializado en la atención integral y acompañamiento de personas sin hogar, poniendo así, ya desde el mismo día de su llegada, la caridad en el centro de todo el viaje.

Tras este encuentro, celebrará a las 20:00 horas una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, que culminará con la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, la jornada arrancará con la primera de las grandes misas del viaje. A las 10:00, en la Plaza de Cibeles, el Santo Padre presidirá la Santa Misa y, posteriormente, en la zona cercana, una procesión eucarística por el día del Corpus. A las 16:30 mantendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

A las 18:00 presidirá en el recinto Movistar Arena, el acto Tejer Redes, en el que participarán representantes del mundo de la cultura, del arte, la economía y el deporte. Posteriormente, a las 19:30, cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

El lunes 8 el Santo Padre recibirá a las 09:30 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la Nunciatura. Posteriormente, a las 10:30 acudirá al Congreso de los Diputados, donde por primera vez en la historia de nuestro país se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Tras este acto, a las 11:30 el Papa mantendrá un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, para trasladarse después a la Nunciatura, donde almorzarán. A las 18:00 el Papa dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena en la catedral y a las 19:00 mantendrá un encuentro with la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

La última parada en Madrid será el martes 9 de junio, a las 10:20 en IFEMA, donde mantendrá un encuentro con los voluntarios que han trabajado en la organización de esta etapa del viaje.

Barcelona · Del 9 al 11 de junio

El Santo Padre llegará a Barcelona, el mismo día 9, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat a las 12:25. De ahí se dirigirá para rezar la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Ya por la tarde, a las 20:00 horas presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Al día siguiente, el miércoles día 10, León XIV se trasladará a la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, en donde visitará a las 10:50 el Centro Penitenciario Brians 1; tras lo cual se desplazará hasta la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat donde a las 12:00 presidirá el rezo del Santo Rosario. Por la tarde del mismo día, a las 16:30 mantendrá un encuentro con organizaciones de caridad y asistencia de la diócesis de Barcelona en la Iglesia de San Agustín. Tras este encuentro, León XIV presidirá la celebración de la Santa Misa a las 19:30 en la Basílica de la Sagrada Familia; tras la que inaugurará la Torre de Jesucristo del templo.

Canarias · Del 11 al 12 de junio

En la mañana del jueves 11 de junio, por primera vez en la historia, un Papa visitará Canarias. Aterrizará en la base aérea de Gran Canaria-Gando a las 10:50 y acudirá al Puerto de Arguineguín para conocer de primera mano las realidades de acogida a los inmigrantes. Tras esto, se encontrará a las 13:30 en la Catedral de Santa Ana con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral de la diócesis. Por la tarde, la jornada culminará con la celebración de la Santa Misa a las 19:30 en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio, el Santo Padre viajará desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a las 09:10 visitará a los inmigrantes del Centro Raíces, tras lo cual, mantendrá un encuentro con las entidades dedicadas a la integración de inmigrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna. Finalmente, esta etapa y el viaje apostólico a España, concluirá con la celebración a las 12:15 de la Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

León XIV abandonará España a las 15:00 rumbo a Roma.