Luzón desafía a Peramato y avala la rebaja de pena para Aldama: "Es posible apreciar la atenuante como muy cualificada"

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha avalado personalmente que se "recompense" a aquellos coautores que, como Víctor de Aldama en el caso Koldo, se incriminen y ayuden en la investigación de los hechos.

Luzón ha iniciado la ronda de conclusiones del último día de juicio a la trama Koldo en el Tribunal Supremo después de un mes de sesiones en el que han declarado múltiples testigos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaron a la trama, y los tres acusados: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama. Luzón se mostraba a favor de pedir una rebaja de la pena para el empresario vinculado a la trama, pero la presión ejercida por la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato, le ha llevado a mantener su petición de 7 años de prisión para Aldama.

"Pareciera por las continuas alegaciones y reproches vertidos que la declaración incriminatoria de un coimputado fuera un caso excepcional", ha comenzado argumentando el representante del Ministerio Público para avalar la rebaja de la pena para Víctor de Aldama. Así, ha recalcado que es una práctica habitual en las organizaciones criminales que se cuente con un "arrepentido" que, a cambio de una rebaja de la pena, ofrezca información vital a los investigadores para que estos puedan llegar a probar con determinación los hechos ilícitos de la trama.

En este contexto, Luzón ha criticado que las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García hayan "exhumado la vieja expresión de ornitorrinco procesal" para criticar que Aldama haya colaborado con la Justicia. Un término que, según ha recalcado el fiscal anticorrupción, llevaba sin escuchar 30 años, desde que "la defensa de un secretario de Estado de Seguridad la usase para descalificar a otro secretario de Estado que, a diferencia del primero, colaboró con la Justicia: ambos fueron condenados, si bien hubo menor pena para el ornitorrinco". "Me llama la atención ese señalamiento y ese cuestionamiento genérico de la declaración de un coimputado", ha apostillado recriminando sus ataques contra Aldama por parte de los letrados Leticia de la Hoz y Marino Turiel.

De hecho, Luzón ha destacado la "necesidad" de que se cuente con un coimputado para "conseguir la consecución de unos delitos que, de otra forma, difícilmente pueden ser alcanzados". "Es algo totalmente asumido que la asunción de la pena es una necesidad", ha afirmado antes de avalar la opinión de la acusación popular unificada: "Es posible apreciar la atenuante como muy cualificada". De hecho, ha subrayado que sin este tipo de rebajas penales hubiese sido "imposible acreditar la existencia de esa organización criminal": "Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales debemos recompensar a quienes salen de esas redes criminales y lo denuncian".

En este sentido, Luzón ha aclarado que esta rebaja de condena y esta colaboración no se debe entender como que la declaración de Aldama, como de cualquier otro coimputado, "deba ser asumida íntegramente y elevada a verdad". La confesión, ha puntualizado, "no corresponde a propósitos benévolos", sino a obtener una rebaja de la pena.

"Es la estricta aplicación de la ley"

Por ello, ha argumentado que la declaración de un coimputado tiene que estar corroborada por los elementos probatorios y ha sentenciado que, en este caso "la declaración de Aldama se ve plenamente corroborada, al menos en lo que el Ministerio Fiscal da por probado". Es por ello, que Luzón ha apostillado que la rebaja de la pena propuesta desde el inicio por el Ministerio Fiscal no corresponde a pactos infames como apuntaban las defensas de Koldo y Ábalos, sino a la "estricta aplicación de la ley".

Asimismo, ha puesto en cuarentena otras afirmaciones de Aldama que han señalado directamente al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, advirtiendo que a la trama Koldo le queda un largo recorrido judicial en las que podrían probarse: "Hay otras cosas que dice víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas o inciertas". En cualquier caso, en lo que respecta a Ábalos y Koldo, "la prueba es abundante".

"La corrupción está carcomiendo el sistema"

"Se enfrentan los acusados a penas graves pues graves son las conductas que se les atribuyen. Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada y continuada", ha defendido Luzón antes de aseverar que este tipo de corrupción supone "la certeza de que, con esta corrupción política organizada está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio".

"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y una pena ejemplar es necesaria", ha sentenciado antes de reiterar que el tribunal debe imponer las penas que pide la Fiscalía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com