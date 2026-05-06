Luzón corrige a Aldama: "El presidente del Gobierno no era el nº 1 de la trama Koldo"

El Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha expuesto en sus conclusiones del juicio a la trama Koldo que el número 1 de la trama Koldo no sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como declaró el empresario Víctor de Aldama. Para Luzón, el 1 de la trama es el exministro José Luis Ábalos.

Luzón ha inciado la ronda de conclusiones del último día de juicio a la trama Koldo en el Tribunal Supremo después de un mes de sesiones en el que han declarado múltiples testigos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaron a la trama, y los tres acusados: Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama.

"El presidente del Gobierno no era el nº 1 de la trama Koldo, la persona de la que dependen las decisiones era José Luis Ábalos", ha aseverado el representante del Ministerio Público antes de apostillar que la UCO dejó entrever una un "matiz" que señalaba a Aldama en la cúspide de la trama. Luzón se ha referido así a las palabras del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que afirmó en el Alto Tribunal que "quien paga, manda" haciendo referencia a las directrices que Aldama ofrecía a Ábalos y Koldo.

Aun así, ha recalcado que las decisiones las toma Ábalos y que este no se baja al terreno en ningún momento utilizando al "fidelísimo Koldo" como brazo ejecutor de sus decisiones delictivas. Sobre el exasesor, Luzón ha explicado que "era el interlocutor natural para hablar con el ministro" y que por eso tiene una relación tan profunda con "el elemento corruptor de la trama", Víctor de Aldama.

Acerca de si fue Aldama quien quiso corromper al exsecretario de Organización del PSOE o si fue al contrario, Luzón ha subrayado que no es verdaderamente importante porque "probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia" para acceder a la trama corrupta. De esta forma, Luzón ha apostillado que, sin duda existe una organización criminal; algo que no es ilógico que se relacione con las altas instancias de la política española: "Hace tiempo que las organizaciones criminales se han dado cuenta de la enorme cantidad de dinero que tienen mediante la corrupción política".

En cualquier caso, aunque ha destacado que no hay que elevar a realidad todas y cada una de las declaraciones de Aldama, sí que hay que tener en cuenta aquellas que han sido refutadas por elementos probatorios. Sobre otras declaraciones de Aldama que apuntan hacía Pedro Sánchez, Luzón ha explicado que "hay otras cosas que dice víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas o inciertas".

La versión de la defensas es "patética"

Luzón también se ha referido a la filtración de información que el Ministerio de Transportes realizó para posicionarse públicamente a favor del rescate de Air Europa. Este ha situado las vacaciones de Ábalos y su familia en el chalet de Villaparra como un pago por la filtración; ya que las explicaciones de los acusados "resulta francamente poco creíbles".

Para Luzón, queda acreditado que sus vacaciones en este chalet fueron un pago por la nota de prensa. Pero, además, ha destacado que lo relevante es que apostilla la organización criminal al responder esta nota a los intereses de Aldama. Así, ha destacado que las "explicaciones inconsistentes –de las defensas de Ábalos y Koldo— resultan en una sensación entre patética y demoledora".

Contra la "corte servil" del Ministerio

Luzón también se ha pronunciado sobre los supuestos enchufes de Jésica Rodríguez y Claudia Montes criticando que Ábalos y Koldo utilizasen el Ministerio para sus intereses personales: "Sus meros deseos se convierten en órdenes ejecutivas".

Estas órdenes pasaban por colocar a las "eufemísticamente llamadas sobrinas" ante "una corte servil" que iba cumpliendo las órdenes de arriba. "Hasta que, si hay suerte, si hay una empleada íntegra que se queja y se inicia una investigación", ha explicado al respecto de la empleada que denunció la situación de Claudia Montes en Logirail. Esta dijo que recibió presiones "no para que la dejara trabajar tranquila, sino para que no trabaje".

Sobre el hecho de que Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, enviara el curriculum de Jésica Rodríguez y lo justificara en el Supremo aseverando que eso no significa nada: "Enviar un currículum no significa nada; bueno, depende de quien lo envíe sí que tiene mucho significado".

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