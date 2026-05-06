Luzón corrige a Aldama: "El presidente del Gobierno no era el nº 1 de la trama Koldo"

El Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha expuesto en sus conclusiones del juicio a la trama Koldo que el número 1 de la trama Koldo no sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como declaró el empresario Víctor de Aldama. Para Luzón, el 1 de la trama es el exministro José Luis Ábalos.

Luzón ha comenzado la ronda de conclusiones del último día de juicio a la trama Koldo en el Tribunal Supremo después de un mes de sesiones en el que han declarado múltiples testigos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaron a la trama, y los tres acusados: Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama.

"El presidente del Gobierno no era el nº 1 de la trama Koldo, la persona de la que dependen las decisiones era José Luis Ábalos", ha aseverado el representante del Ministerio Público antes de apostillar que la UCO dejó entrever una un "matiz" que señalaba a Aldama en la cúspide de la trama. Luzón se ha referido así a las palabras del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que afirmó en el Alto Tribunal que "quien paga, manda" haciendo referencia a las directrices que Aldama ofrecía a Ábalos y Koldo.

Aun así, ha recalcado que las decisiones las toma Ábalos y que este no se baja al terreno en ningún momento utilizando al "fidelísimo Koldo" como brazo ejecutor de sus decisiones delictivas. Sobre el exasesor, Luzón ha explicado que "era el interlocutor natural para hablar con el ministro" y que por eso tiene una relación tan profunda con "el elemento corruptor de la trama", Víctor de Aldama.

Acerca de si fue Aldama quien quiso corromper al exsecretario de Organización del PSOE o si fue al contrario, Luzón ha subrayado que no es verdaderamente importante porque "probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia" para acceder a la trama corrupta. De esta forma, Luzón ha apostillado que, sin duda existe una organización criminal; algo que no es ilógico que se relacione con las altas instancias de la política española: "Hace tiempo que las organizaciones criminales se han dado cuenta de la enorme cantidad de dinero que tienen mediante la corrupción política".

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