Nuevo fracaso de Igualdad: récord de condenados por violencia de género en más de diez años

Malas noticias para el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Hasta 33.373 mujeres sufrieron violencia en el año 2025 y hubo 40.929 condenados, lo que supone un 4,8% más, la cifra más elevada desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015.

En concreto, en 2025 se registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género, un escaso 3,8% menos que en el año anterior. De este modo, en los dos últimos años hubo descensos, con 34.684 en 2024 y 36.582 en 2023.

Sin embargo, el año 2025 se sitúa como el tercer año con más mujeres que han sufrido este tipo de violencia desde 2015. Casi la mitad de las víctimas (el 47,5%) tenían entre 30 y 44 años. Mientras que, de los hombres denunciados casi la mitad (47,9%) tenían de 30 a 44 años.

Sobre la relación entre las mujeres víctimas y el hombre denunciado, el 40,8% eran novias o exnovias, el 36,4% pareja o ex pareja de hecho, el 21,9% cónyuge o excónyuge y el 0,9% mujer en proceso de separación.

El 78% de las asesinadas no denunció previamente a su agresor

Por otro lado, el año pasado hubo 1.935 menores víctimas de violencia, lo que supone un aumento del 10,1%. De esta cifra, 980 eran niños y 955 niñas.

En cuanto a asesinatos, la violencia contra la mujer en España dejó una muerte cada semana en 2025, según se desprende del Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, correspondiente al año pasado, publicado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El dato demoledor para el Gobierno es que el 78% de las asesinadas no denunció previamente a su agresor. Algo que pone en entredicho el sistema de prevención del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene a sus espaldas el escándalo del fallo de las las pulseras antimaltrato muy reciente.