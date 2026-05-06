Peinado rechaza las alegaciones de Begoña Gómez que pedían archivar su causa

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado el recurso que interpuso la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para evitar que el caso abocase a un jurado en el caso de llegar a juicio. De igual manera, el titular del Juzgado de ha rechazado archivar la investigación y ha citado a declarar en calidad de testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez.

El pasado mes de abril, el titular del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza nº 41 procesó por cuatro delitos a Gómez: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

En el auto Peinado no ha tenido en consideración las alegaciones de Begoña Gómez que criticaban diferentes aspectos del proceso de instrucción. De igual manera, el magistrado ha rechazado también los recursos interpuestos por su asesora y por el empresario Juan Carlos Barrabés, que también pedían el archivo de la causa.

La versión de la Fiscalía

La fiscalía también insistió la semana pasada en la inocencia de Begoña Gómez señalando que "los hechos referidos no son constitutivos de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de caudales públicos, en tanto no concurren los requisitos y elementos exigidos por los tipos, y en todo caso, subsidiariamente, no existen elementos indiciarios suficientes para predicar su comisión o participación respecto de los investigados".

En ese mismo escrito la Fiscalía que se había producido una "deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás de la inexistencia de los mismos".

Además, la Fiscalía criticó que "la mera relación conyugal de María Begoña Gómez no puede operar como una presunción que se traduzca en prevalimiento e influencia, con relevancia penal en toda su actividad".