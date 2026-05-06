Robles dice que la cuarentena del hantavirus en el Gómez Ulla es voluntaria y que quien quiera podrá hacerla en su casa

El Ministerio de Defensa va a jugar un papel clave en la gestión de la crisis que ha provocado el crucero del hantavirus. Los medios militares serán los encargados de traslados a los españoles en aviones medicalizados hasta Madrid, donde el Gobierno había anunciado que deberían hacer una cuarentena en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Gómez Ulla. Aunque en las últimas horas se ha conocido que esa cuarentena será voluntaria.

Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dicho que aquellos que lo deseen podrán hacer la cuarentena en sus domicilios. Eso sí, no ha aclarado si esos pasajeros que opten por no hacerla en el Hospital Central de la Defensa podrán irse a sus casas en transporte público o en vehículos privados sin control alguno o deberían hacerlo con un control medicalizado similar al del avión militar que les trasladará de Tenerife a Madrid.

"Estará todo preparado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Los que quieran, los que quieran, insisto, tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en habitaciones individualizadas… y si no quisiesen, esa cuarentena la pasarían en casa", ha explicado la ministra, subrayando en varias ocasiones el carácter voluntario de la cuarentena si los pasajeros no presentan la enfermedad.

Robles ha insistido en que todo el operativo se está diseñando en coordinación con el Ministerio de Sanidad y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. "Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Sanidad, que sigue las órdenes de la OMS", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que el traslado se realizará en un avión militar "especialmente medicalizado" para evitar cualquier riesgo de contagio.

En este sentido, Robles ha querido marcar distancias con crisis sanitarias anteriores como la del ébola. "Este es un caso distinto al del ébola", ha explicado, indicando que las medidas de aislamiento serán menos restrictivas, aunque se mantendrán controles estrictos. "Son medidas de aislamiento, de cuarentena, pero no con el rigor" de otros escenarios, ha añadido, insistiendo en el carácter preventivo del dispositivo.

Sobre el procedimiento una vez en Madrid, la ministra ha señalado que los evacuados serán sometidos a pruebas médicas en la base de Torrejón antes de decidir su situación. "Se les harán los análisis necesarios", ha indicado, antes de recalcar que el ingreso en el hospital requerirá consentimiento previo. "Es una medida que implica estar durante un tiempo en una habitación y hay que dar un consentimiento", ha subrayado.