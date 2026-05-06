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España

Zapatero usó su influencia para lograr reuniones entre clientes de su socio Julio Martínez y Beatriz Corredor

La UDEF desvela que el expresidente gestionó encuentros con Beatriz Corredor en favor de Julio Martínez, vinculado al rescate de Plus Ultra.

Libertad Digital
La UDEF desvela que el expresidente gestionó encuentros con Beatriz Corredor en favor de Julio Martínez, vinculado al rescate de Plus Ultra.
Jose Luis RodrÃ­guez Zapatero en un acto de campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. | Cordon Press

Nuevas revelaciones estrechan el cerco sobre las actividades privadas de José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con el Ejecutivo. Según revela el diario El Confidencial, el expresidente del Gobierno gestionó diversas reuniones para que los clientes de su socio y amigo, Julio Martínez, pudieran sentarse con altos cargos del gabinete de Pedro Sánchez. Entre los contactos facilitados destaca el encuentro con la actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda de 2008 a 2010 durante el mandato del propio líder socialista.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Las pruebas de estas maniobras obran en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los investigadores intervinieron el pasado mes de diciembre una serie de mensajes y correos electrónicos que demostrarían de forma inequívoca cómo el ex secretario general del PSOE y expresidente del Gobierno se dedicó a abrir las puertas del Estado a los intereses privados de su círculo más íntimo. Estos documentos reflejan una red de influencias que operaba en los más altos niveles de la administración pública.

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El trasfondo de estas gestiones apunta directamente al polémico rescate de Plus Ultra. Las pesquisas policiales señalan que la empresa Análisis Relevante SL, fundada por Julio Martínez, tenía como único cliente a la aerolínea vinculada al régimen chavista. A través de esta sociedad mercantil, Zapatero y sus hijas habrían percibido ingresos cercanos a los 600.000 euros, la misma cantidad que Martínez recibió previamente de la compañía aérea tras la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos aprobada en marzo de 2021.

Ante la gravedad de las acusaciones, la defensa esgrimida por el político leonés resulta cuando menos llamativa. Zapatero sostiene que su labor para la consultora se limitó estrictamente a redactar informes sobre actualidad internacional y geopolítica, así como a la impartición de seminarios. Además, el expresidente socialista asegura que nunca supo quiénes eran los verdaderos clientes de la empresa de su socio, rechazando tajantemente que los cuantiosos pagos recibidos oculten una comisión encubierta por su labor de intermediación política en favor del rescate gubernamental.

La implicación de Beatriz Corredor evidencia los estrechos lazos que aún mantiene la vieja guardia socialista con las empresas participadas por el Estado. La presidenta de Red Eléctrica ya se encontraba en el punto de mira de la oposición por su gestión durante el reciente apagón eléctrico y su negativa a dar explicaciones convincentes. Ahora, el descubrimiento de que recibía a los empresarios patrocinados por Zapatero arroja nuevas dudas sobre la falta de independencia institucional y el uso partidista de las empresas estratégicas bajo el paraguas del Gobierno actual.

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