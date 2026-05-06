Zapatero usó su influencia para lograr reuniones entre clientes de su socio Julio Martínez y Beatriz Corredor

Nuevas revelaciones estrechan el cerco sobre las actividades privadas de José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con el Ejecutivo. Según revela el diario El Confidencial, el expresidente del Gobierno gestionó diversas reuniones para que los clientes de su socio y amigo, Julio Martínez, pudieran sentarse con altos cargos del gabinete de Pedro Sánchez. Entre los contactos facilitados destaca el encuentro con la actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda de 2008 a 2010 durante el mandato del propio líder socialista.
Las pruebas de estas maniobras obran en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los investigadores intervinieron el pasado mes de diciembre una serie de mensajes y correos electrónicos que demostrarían de forma inequívoca cómo el ex secretario general del PSOE y expresidente del Gobierno se dedicó a abrir las puertas del Estado a los intereses privados de su círculo más íntimo. Estos documentos reflejan una red de influencias que operaba en los más altos niveles de la administración pública.
El trasfondo de estas gestiones apunta directamente al polémico rescate de Plus Ultra. Las pesquisas policiales señalan que la empresa Análisis Relevante SL, fundada por Julio Martínez, tenía como único cliente a la aerolínea vinculada al régimen chavista. A través de esta sociedad mercantil, Zapatero y sus hijas habrían percibido ingresos cercanos a los 600.000 euros, la misma cantidad que Martínez recibió previamente de la compañía aérea tras la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos aprobada en marzo de 2021.
Ante la gravedad de las acusaciones, la defensa esgrimida por el político leonés resulta cuando menos llamativa. Zapatero sostiene que su labor para la consultora se limitó estrictamente a redactar informes sobre actualidad internacional y geopolítica, así como a la impartición de seminarios. Además, el expresidente socialista asegura que nunca supo quiénes eran los verdaderos clientes de la empresa de su socio, rechazando tajantemente que los cuantiosos pagos recibidos oculten una comisión encubierta por su labor de intermediación política en favor del rescate gubernamental.
La implicación de Beatriz Corredor evidencia los estrechos lazos que aún mantiene la vieja guardia socialista con las empresas participadas por el Estado. La presidenta de Red Eléctrica ya se encontraba en el punto de mira de la oposición por su gestión durante el reciente apagón eléctrico y su negativa a dar explicaciones convincentes. Ahora, el descubrimiento de que recibía a los empresarios patrocinados por Zapatero arroja nuevas dudas sobre la falta de independencia institucional y el uso partidista de las empresas estratégicas bajo el paraguas del Gobierno actual.