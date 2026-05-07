Dos pasajeros condenados a prisión por obligar a desviar un vuelo de Ryanair entre Londres e Ibiza

El comportamiento de dos pasajeros en un vuelo de Ryanair con destino Ibiza ha acabado teniendo consecuencias judiciales. El Tribunal Penal de Toulouse ha condenado a ambos viajeros a diez meses de prisión y al pago de una multa de 10.000 euros después del incidente ocurrido el 17 de mayo de 2025 en un avión que cubría la ruta entre London Stansted y la isla balear.

La compañía aérea ha explicado que los dos implicados provocaron altercados durante el trayecto, ignoraron las indicaciones de la tripulación y mantuvieron una actitud que terminó afectando al normal desarrollo del vuelo. La situación obligó finalmente al comandante a modificar la ruta prevista y aterrizar en Toulouse.

En el avión viajaban 184 pasajeros cuando se produjo el incidente. Según Ryanair, el comportamiento de ambos viajeros generó molestias al resto de ocupantes y complicó el trabajo de los seis miembros de la tripulación que se encontraban a bordo.

Condena por el altercado

Tras conocerse la sentencia, la aerolínea ha mostrado su satisfacción con la decisión adoptada por la Justicia francesa y ha insistido en que este tipo de conductas no pueden quedar impunes. "Es inaceptable que los pasajeros, muchos de los cuales viajan con familiares o amigos para disfrutar de sus vacaciones de verano, sufran interrupciones innecesarias y una reducción de su tiempo de descanso como consecuencia del comportamiento de pasajeros conflictivos", ha señalado un portavoz de Ryanair.

La empresa ha recordado además que mantiene una política de tolerancia cero frente a incidentes de este tipo y considera que resoluciones como la del tribunal francés pueden servir para evitar nuevos episodios similares en el futuro.

"Esta condena demuestra sólo una de las muchas consecuencias a las que se enfrentarán los pasajeros que alteren vuelos", ha subrayado la compañía, que defiende que tanto viajeros como tripulación deben poder desplazarse "en un entorno cómodo y respetuoso".