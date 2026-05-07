El caos de Mónica García con el hantavirus y el desvío de fondos europeos acorralan a Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el juicio del caso Mascarillas, el Hantavirus y la gestión del Gobierno, ¿Cómo usa el Gobierno español los fondos Europeos? y el coste de la visita de Delcy.

Visto para sentencia en el caso Mascarillas

La última jornada del juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo no defraudó. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, desafió a su superior —la fiscal general del estado, Teresa Peramato— con un "demoledor informe". Así lo describe El Mundo que destaca una frase: "Esta corrupción continuada carcome nuestra democracia". Describió una trama "organizada desde el Gobierno" que destruye la "confianza en las instituciones". Defendió que la colaboración de implicados "es una sentida necesidad" y ve "posible" rebajar más la pena a Víctor de Aldama. En el editorial sostienen que esta discrepancia con la fiscalía general del estado "fue una afirmación de independencia y de integridad en favor del bien de la Justicia". Julián Quirós, director de ABC, está convencido de que si el comisionista "hubiera puesto contra las cuerdas, o sea tras las rejas, al principal exministro de un presidente de Gobierno del PP con el mismo testimonio que ha usado con José Luis Ábalos, la sucesora de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado no prohibiría la rebaja de penas para el delator". Por lo demás, Luzón negó que Pedro Sánchez sea —tal y como dijo el comisionista en el juicio— el n.º 1 de la organización criminal. Ese rol se lo atribuye a Ábalos, que se servía —dijo— de "un fidelísimo" Koldo García, mientras que Aldama buscaba su propio beneficio y el de terceros. En definitiva, escribe Leyre Iglesias que Luzón "fue claro, demoledor. No verbalizó explícitamente su desacuerdo con Peramato, pero sí lo dio a entender". Considera que "fue la voz de la integridad".

¿Qué pasó en los últimos turnos de palabra?

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos usó su turno de última palabra durante 40 minutos. Volvió a presentarse como víctima de "una causa predeterminada" y de un "juicio paralelo" en el que cree que se ha analizado más su vida privada que su paso por el Gobierno. Cargó de nuevo contra Víctor de Aldama, cuestionando sus confesiones a cambio de ver reducida su pena y restó importancia a los contratos en empresas públicas a sus amigas. Antes de regresar a Soto del Real, sin embargo, lanzó algo parecido a una amenaza: "¿Creen que ignoro las gestiones de otros ministros?". Y el que quiera entender que entienda.

Su exasesor, Koldo García, habló ante el tribunal antes y dice La Razón que "presumió de su cercanía con Sánchez y varios ministros". Lo dijo, como señalamos en LD, después de decir que "ayudó" a María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres. "¿Amenaza velada?", esa es la cuestión. El único de los acusados que no hizo uso de su derecho a la última palabra fue Aldama. Sí intervino su abogado, José Antonio Choclán, que lanzó la otra advertencia de la jornada: "Queda mucho recorrido judicial" y alertó de que pronto "se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Francina Armengol". Lo tienen en LD. Antes habrá que conocer la sentencia del caso Mascarillas. Una sentencia que, según El Confidencial, el Supremo quiere que llegue pronto y por unanimidad.

¿Habría autorizado Sánchez el atraque del crucero del hantavirus en Cataluña? 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/XmBmDDxk88 — esRadio (@esRadio) May 7, 2026

Crisis entre el gobierno central y el canario

La crisis sanitaria desatada por el hantavirus se cuela en todas las portadas con imágenes del personal médico trasladando a los contagiados y accediendo al barco para comprobar la situación. Son fotografías que recuerdan a los peores tiempos de la covid-19. La decisión de que el crucero MV Hondius atraque en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, ha abierto una crisis importante entre el Gobierno central y el de Canarias. El País habla directamente de "guerra política". La Razón culpa a Moncloa de "desencadenar el caos con el crucero del hantavirus" y El País a Canarias de actuar de manera egoísta. En El Mundo cuentan que el Ejecutivo insular solicitó información a La Moncloa de manera formal hasta en tres ocasiones, sin éxito, y que fue Mónica García, la reaparecida ministra de Sanidad, quien le trasladó la imposición de la acogida del buque al presidente canario, Fernando Clavijo, en dos llamadas "de máxima tensión". Clavijo exigió ver los informes y Mónica García le despachó con un "Ya te lo pasaré, ahora tengo prisa". Canarias, obligada, recibirá a los pasajeros y a la tripulación mientras a Marruecos se le permite que impida el aterrizaje de uno de los aviones medicalizados que el 7 de mayo trasladaba desde Cabo Verde a Países Bajos a los contagiados. La aeronave aterrizó en la isla sin que nadie informase del motivo, alegando después que se debía a la necesidad de repostar hasta que, finalmente, se supo que la causa real era el fallo en la burbuja de aislamiento de los pasajeros. El Ejecutivo ignora, margina y menosprecia a Canarias como no se atrevería a hacer nunca con otras regiones. Es la tesis que sostiene Pablo Planas en LD: "Si el puerto más cercano a la posición del MV Hondius estuviera en Cataluña o en el País Vasco, ni de coña se le habría ocurrido a Sánchez decidir". En la misma línea, Ignacio Camacho escribe en ABC que "el Ejecutivo de Sánchez no parece haber aprendido nada de la pandemia.

Sigue apegado al encubrimiento, la manipulación y la deslealtad institucional cada vez que se enfrenta a una situación de emergencia, ya se trate de un accidente de tren, un apagón, una alerta sanitaria o una tormenta. Repite los mismos errores: contradicciones, ocultación, desconcierto, falta de transparencia, y en vez de serenar los ánimos desencadena un clima social de confusión y sospecha". Según la ministra, en estos momentos todos los pasajeros son asintomáticos y, si nadie da señales de contagio durante el viaje desde Cabo Verde, cuando lleguen a Canarias serán repatriados a sus países. Los españoles serán enviados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumplir un período de cuarentena "voluntaria" de la que el Gobierno no informó al gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El balance, por ahora, es de tres fallecidos y ocho infectados, tres de los casos confirmados ya con pruebas de laboratorio. Hay un enfermo ingresado en Suiza, otro en Sudáfrica y tres sintomáticos que han sido trasladados ya a Países Bajos. Eso sí, alerta El País en portada, hay "23 pasajeros que dejaron el barco y volaron sin control a sus países": Estados Unidos, Taiwán, Australia o Suiza.

Aumenta la cifra desviada de los Next Generation

No fueron 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos los que el Gobierno empleó para cubrir otros gastos debido a la falta de presupuestos. El Mundo eleva la cifra hasta los 10.000 millones. Cuenta Carlos Segovia que el Gobierno reasignó al menos otros 8.500 millones de fondos europeos en 2025 para pensiones y gasto social tras los 2.400 del año anterior. Y la responsable de esto es la exministra de Hacienda, María Jesús Montero. La hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía tomó el dinero de partidas destinadas a cargadores y coches eléctricos y dio de baja planes de apoyo a la transición industrial. Bruselas ya está revisando estos enjuagues del Gobierno de Sánchez; dicen que le ven cierto encaje, pero los auditores de la Unión Europea denuncian "la laxitud de la Comisión".

El coste para España de la visita de Delcy

El Gobierno sigue defendiendo la presencia de Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.

Sin embargo, a día 7 de mayo ABC advierte de que el plan "amenaza" la próxima cita porque hay una larga lista de países que están dispuestos a plantar a Sánchez si acude la dirigente chavista.