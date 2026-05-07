El capitán del Hondius negó que la primera muerte por hantavirus fuera infecciosa: "El barco es seguro"

El crucero m/v Hondius es el escenario de un brote de hantavirus que ha provocado la muerte de tres pasajeros. A bordo viajaban 147 personas de 23 nacionalidades distintas, entre ellas 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación). Las investigaciones continúan en curso y la Organización Mundial de la Salud apunta como principal hipótesis a un contagio previo al embarque en Argentina, país donde se ha reportado un total de 41 casos confirmados en lo que va de 2026.
El buque Hondius zarpó el 1 de marzo desde Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, realizando una escala en Sudáfrica, y el itinerario contemplaba la finalización del viaje el 4 de mayo. Sin embargo, el 6 de abril, uno de los pasajeros, un hombre neerlandés de 70 años, comenzó a manifestar síntomas compatibles con la infección por hantavirus, como fiebre, dolores musculares, cefalea y náuseas, falleciendo el 11 de abril.
El creador de contenido de viajes turco Ruhi Çenet, que viajó en el buque hasta el 22 de abril —que desembarcó en Santa Elena—, denunció a través de Instagram la gestión de los responsables después de la primera muerte a través de un vídeo en el que aparece el capitán del barco informando del fallecimiento del hombre neerlandés: "Es mi triste deber informaros de que uno de nuestros pasajeros murió de forma repentina anoche. Trágico como es, fue debido a causas naturales, o eso creemos. Además, he sido informado por el doctor de que no es infeccioso. El barco es seguro", explicaba.
Después de que las imágenes se volvieran virales a través de redes sociales, la compañía Oceanwide se ha visto obligada a emitir un comunicado explicando la situación y aclarando que "este anuncio se hizo el 12 de abril de 2026. En esa fecha se desconocía la causa de la muerte de este individuo". "No había otros individuos sintomáticos a bordo. En el momento del anuncio, no había evidencia de virus o contagio en el buque".
El creador de contenido continúa el vídeo diciendo que por los síntomas del fallecido tendría que haber otro tipo de medidas de precaución, ya que era probable que se tratase de un virus: "Deberían haber pensado que podría tratarse de una enfermedad contagiosa. Las personas que pudieran haber sido portadoras del virus deberían haber sido puestas en cuarentena. Pero todo el mundo seguía estando junto, se comía en grupo y continuaban las actividades colectivas". Además considera que "antes de un viaje tan largo, se debería haber exigido a los pasajeros que se hicieran análisis de sangre antes de subir a bordo".
Mientras tanto la Organización Mundial de la Salud intenta localizar a 23 pasajeros del crucero que desembarcaron el 22 de abril en la isla de Santa Elena y regresaron a sus países antes de que se identificara plenamente el brote y se activaran los protocolos sanitarios. Estos viajeros, como el creador de contenido, son procedentes de varios países como Australia, Taiwán, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, y continuaron su viaje sin un seguimiento epidemiológico inmediato. Las autoridades consideran posible que uno de ellos esté relacionado con un caso detectado recientemente en Suiza, aunque las investigaciones siguen en curso.