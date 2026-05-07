El Gobierno oculta datos de inmigrantes, Canarias estalla por el hantavirus y Ayuso triunfa

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Canarias denuncia falta de información del Gobierno ante la llegada del crucero con casos de hantavirus

El vicepresidente de Canarias denuncia la falta de información por parte del Gobierno en relación a la llegada del crucero con hantavirus. Manuel Domínguez asegura que aún siguen esperando a que el Ministerio de Sanidad les diga cómo deben atender a estas personas que pueden estar contagiadas.

Situación que preocupa al Gobierno canario, al ser siempre un destino elegido, dicen, para asuntos delicados. Mónica García ya ha anunciado que los españoles del barco serán trasladados de Canarias a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla.

El Gobierno declara secretos datos clave de la regularización de inmigrantes y evita facilitar información al PP

El Gobierno declara secretos los puntos más complicados de la regularización de inmigrantes. Así queda reflejado en una respuesta remitida al PP, que había registrado varias peticiones para acceder a los informes sobre la medida. Los populares acusan al Ejecutivo de ocultar el total de legalizados, así como sus antecedentes penales y policiales. Unas reclamaciones que afectan a la Secretaría de Estado de Seguridad, a la Policía o a la Comisaría de Extranjería, sobre los que el Gobierno se niega a facilitar todos estos datos.

Nueva crisis en Vox Murcia: Antelo pide la dimisión de Gestoso tras la salida de una concejala al grupo no adscrito

En Murcia se abre una nueva grieta en Vox. José Ángel Antelo exige la dimisión de Luis Gestoso como portavoz municipal en el Ayuntamiento por el trato "vejatorio, humillante y misógino" hacia la concejala María Guerrero, concejala que en las últimas horas ha anunciado que deja el partido y pasa al grupo no adscrito, denunciando esta situación y criticando la deriva de la formación.

La edil asegura que el partido ha dejado la meritocracia para "enchufar a familiares y parejas" en diferentes cargos. Para la concejala, los de Abascal están perdiendo perfiles muy válidos, señalando que no reconoce al partido y que continuar en él sería avalar unos comportamientos que no comparte.

Tenso acto de Ayuso en México: una regidora afín a Sheinbaum irrumpe con una pancarta y desata la ovación del público

En México, tenso incidente con una regidora del partido de Claudia Sheinbaum durante la entrega de llaves de Aguascalientes a Isabel Díaz Ayuso. Martha Márquez ha irrumpido con una pancarta contra el Gobierno local en la que se podía leer: "No tenemos agua", impidiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid iniciara su discurso. Isabel Díaz Ayuso ha señalado que la voluntad del pueblo no se mide al peso sino en las urnas, lo que ha provocado una larga ovación por parte del público. La líder regional ha vuelto a defender la hispanidad, en contra de los sectarismos políticos, asegurando que México y España son parte de una misma familia.

Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de la televisión informativa 24 horas, a los 87 años

Y este miércoles ha fallecido el fundador de la CNN, Ted Turner, a los 87 años. El empresario revolucionó el mundo de la televisión por cable durante la década de los 90 con un canal que emitía las 24 horas del día.

En 2018 anunció que padecía demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad similar al Parkinson o al alzheimer. En RRSS, el presidente Trump ha lamentado su muerte, al que ha calificado como "uno de los mejores hombres de todos los tiempos".