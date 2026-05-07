El Gobierno se hará cargo del cadáver que queda en el crucero del hantavirus y ultima la evacuación de los pasajeros

El crucero del hantanavirus que está previsto que llegue este fin de semana al sur de Tenerife no solo lleva a bordo a la tripulación y pasajeros, sino también el cadáver de uno de los que fallecieron a bordo y que, por causas que no han sido explicadas, no fue desembarcado junto al resto de cadáveres en Cabo Verde. Así lo ha reconocido este jueves el director general de Sanidad Pública, Pedro Gullón, durante una comparecencia en la sede de Protección Civil.

"Hubo una persona que falleció y no fue desembarcada en su momento. Se mantiene dentro del barco. Es una situación que, por desgracia, es bastante frecuente en los buques. Se producen bastantes fallecimientos en los buques", ha dicho el responsable de Sanidad, que ha reconocido que será el Gobierno de España quien se encargue de sacarlo de la embarcación y de responsabilizarse del cuerpo.

"Existen protocolos muy establecidos por los equipos de Sanidad Exterior de cómo se tiene que evacuar un cadáver en esas circunstancias y cómo se deben seguir los mecanismos. Su mecanismo estará separado de la evacuación de las personas sanas. Pero se trata de un proceso bastante habitual porque en los buques suelen fallecer bastantes personas", ha continuado Pedro Gullón.

Junto a él ha comparecido ante los medios de comunicación la directora general de Protección Civil, Virgina Barcones, para explicar cómo va a ser el protocolo para que las personas que se encuentran en el barco abandonen el mismo y puedan regresar a sus países de origen o sus casas. Un protocolo que no varía en casi nada respecto a los datos básicos ya avanzados en la jornada de ayer por Libertad Digital.

La previsión es que la embarcación quede inmovilizada según llegue al sur de Tenerife y los pasajeros no puedan salir por emergencias médicas. La evacuación comenzará el lunes 11 de mayo. Los primeros en abandonar el barco serán los 14 ciudadanos españoles, trasladados en un avión medicalizado del Ejército del Aire hasta la base aérea de Torrejón y, después, al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerían ingresados en aislamiento.

Tras la evacuación de los españoles comenzará la salida del resto de pasajeros. Varios países europeos de la UE van a enviar aviones para recoger a sus nacionales. Otros saldrán a través del mecanismo que ponga la Unión Europea. Los países europeos con ciudadanos a bordo del barco son Francia (5 pasajeros), Alemania (9 pasajeros), Holanda (6 pasajeros y 5 tripulantes), Grecia (1 pasajero), Bélgica (1 pasajero), Irlanda (2 pasajeros), Polonia (1 tripulante) y Portugal (1 tripulante). Asociados a Protección Civil de la UE están también Turquía (3 pasajeros), Ucrania (5 tripulantes) y Montenegro (1 tripulante).

De los terceros países, está ya confirmado que Estados Unidos y Reino Unido van a enviar aviones para recoger a sus nacionales, el resto de países están todavía tomando su decisión. Hay personas de Reino Unido (11 pasajeros y 4 tripulantes), Canadá (4 pasajeros), Australia (4 pasajeros), Estados Unidos (17 pasajeros), Japón (1 pasajero), Nueva Zelanda (1 pasajero), Argentina (1 pasajero), Rusia (1 tripulante), Filipinas (38 tripulantes) y Honduras (1 tripulante).

Según ha explicado Barcones, Países Bajos se hará responsable, por llevar el barco infectado pabellón de su país, de todos aquellos que no sean recogidos por sus Gobiernos. Además, ha insistido en nadie bajará del barco hasta que el avión que le saca de España esté ya en el aeropuerto y que estas personas no tendrán ningún tipo de contacto con población civil ni durante el traslado ni una vez en el aeropuerto.