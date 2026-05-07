El Hondius "sólo fondeará" en Canarias tras las tensiones con Mónica García

Tras las tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario por la polémica llegada del crucero Hondius con un brote de hantavirus, las autoridades central y autonómica han pactado que el buque no atraque en el archipiélago. Según ha anunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión con Mónica García y Ángel Víctor Torres, sino que "solo fondeará".

Clavijo ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, ha señalado. La ministra de Sanidad le habría informado de que el buque no atracará. "Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha añadido Clavijo.

El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.