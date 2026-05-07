El Supremo fija una vista para estudiar si suspende la regularización masiva de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 13 de mayo una vista de medidas cautelares solicitadas por la asociación Hazte Oír en el marco del recurso que fue interpuesto contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La asociación presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo solicitando la suspensión cautelar y urgente de la regularización. Según Hazte Oir esta medida se trataría de "un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro. El pasado 16 de abril el Supremo admitió el recurso y otorgó al gobierno un plazo de 20 días para que remitiesen el expediente administrativo completo de la regularización.

"Desde hace meses hemos preparado este recurso porque tenemos claro que no es una regularización más, sino una vulneración grave del Estado de Derecho que desborda los límites del Ejecutivo", señalan desde Hazte Oír.

De igual manera desde la asociación apuntan a que la regularización "es una decisión que altera el cuerpo electoral del país sin el debate parlamentario que una medida de este calado exige, y que plantea un evidente conflicto de intereses para el Gobierno que la impulsa. Por eso era imprescindible llevarla al Supremo".

"La vista del próximo miércoles será el escenario en el que ambas partes expondrán sus posiciones ante el tribunal. El Gobierno acudirá representado por la Abogacía del Estado. Lo que el Supremo decida tiene una trascendencia inmediata, se trata, sin duda alguna, de un punto de inflexión judicial de este procedimiento", precisan desde Hazte Oír.