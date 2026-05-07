Feijóo exige a Sánchez que publique "el nombre de los expertos" de la crisis del hantavirus

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alzado la voz este jueves contra la errática gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando de la crisis del hantavirus. Desde El Puerto de Santa María (Cádiz), el jefe de la oposición ha denunciado la "confusión" generada por el Ejecutivo y ha exigido máxima transparencia: pide conocer los nombres de los expertos y los documentos técnicos que avalan los constantes bandazos en la toma de decisiones.
Durante un mitin de apoyo a Juanma Moreno, Feijóo ha lamentado que, en un momento donde la ciudadanía requiere "certezas", el Gobierno de coalición solo ofrece opacidad. "Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión", ha advertido, recordando los cambios de criterio respecto al crucero afectado: "Primero dijeron que no vendría a nuestras costas y luego que sí; dijeron que los afectados irían a Canarias y ahora van a Madrid".
Duras críticas a Mónica García
Especialmente crítico se ha mostrado con la ministra de Sanidad, Mónica García. Feijóo ha afeado que la crisis haya sorprendido a la ministra, más pendiente de las cuitas internas de su formación que de las urgencias de su departamento. "Esta crisis le pilla discutiendo con sus compañeros a ver quién se presenta por su partido a la Comunidad de Madrid", ha espetado, en alusión a las primarias de Más Madrid. Para el líder del PP, es inadmisible que la ministra gestione "los problemas de su partido" en lugar de los del Ministerio.
El presidente del PP ha recordó que el Gobierno sigue sin cumplir sus promesas tras la pandemia del Covid-19, señalando que España aún no ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública ni ha aprobado el plan de respuesta ante emergencias sanitarias. Por ello, ha insistido en que las decisiones deben basarse en "la ciencia y los expertos, no en los políticos".
Finalmente, Feijóo ha hecho un llamamiento a la "lealtad institucional", acusando a Sánchez de actuar a espaldas de las comunidades autónomas. "Un Gobierno leal no impone, sino que dialoga", ha manifestado, subrayando que las autonomías necesitan protocolos claros y no "alarmas" innecesarias derivadas de una gestión que recuerda, por su falta de rigor, a la vivida durante la pandemia de 2020.