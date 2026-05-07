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España

Feijóo exige a Sánchez que publique "el nombre de los expertos" de la crisis del hantavirus

Feijóo carga contra la "irresponsabilidad" de Mónica García: "Le pilla discutiendo con sus compañeros de partido mientras España necesita liderazgo".

LD / Agencias
Feijóo carga contra la "irresponsabilidad" de Mónica García: "Le pilla discutiendo con sus compañeros de partido mientras España necesita liderazgo".
Alberto Núñlez Feijoo, en Ubrique. | Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alzado la voz este jueves contra la errática gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando de la crisis del hantavirus. Desde El Puerto de Santa María (Cádiz), el jefe de la oposición ha denunciado la "confusión" generada por el Ejecutivo y ha exigido máxima transparencia: pide conocer los nombres de los expertos y los documentos técnicos que avalan los constantes bandazos en la toma de decisiones.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Durante un mitin de apoyo a Juanma Moreno, Feijóo ha lamentado que, en un momento donde la ciudadanía requiere "certezas", el Gobierno de coalición solo ofrece opacidad. "Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión", ha advertido, recordando los cambios de criterio respecto al crucero afectado: "Primero dijeron que no vendría a nuestras costas y luego que sí; dijeron que los afectados irían a Canarias y ahora van a Madrid".

Duras críticas a Mónica García

Especialmente crítico se ha mostrado con la ministra de Sanidad, Mónica García. Feijóo ha afeado que la crisis haya sorprendido a la ministra, más pendiente de las cuitas internas de su formación que de las urgencias de su departamento. "Esta crisis le pilla discutiendo con sus compañeros a ver quién se presenta por su partido a la Comunidad de Madrid", ha espetado, en alusión a las primarias de Más Madrid. Para el líder del PP, es inadmisible que la ministra gestione "los problemas de su partido" en lugar de los del Ministerio.

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El presidente del PP ha recordó que el Gobierno sigue sin cumplir sus promesas tras la pandemia del Covid-19, señalando que España aún no ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública ni ha aprobado el plan de respuesta ante emergencias sanitarias. Por ello, ha insistido en que las decisiones deben basarse en "la ciencia y los expertos, no en los políticos".

Finalmente, Feijóo ha hecho un llamamiento a la "lealtad institucional", acusando a Sánchez de actuar a espaldas de las comunidades autónomas. "Un Gobierno leal no impone, sino que dialoga", ha manifestado, subrayando que las autonomías necesitan protocolos claros y no "alarmas" innecesarias derivadas de una gestión que recuerda, por su falta de rigor, a la vivida durante la pandemia de 2020.

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