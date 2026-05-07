El alcalde de Navalmoral revela lo que le dijo Teresa Ribera sobre Almaraz: "No le voy a ayudar"

Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata, ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico en esRadio para hablar con Rosana Laviada sobre el informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a favor de la continuidad de la central nuclear de Almaraz: "Es una excelente noticia que acogemos dentro de tener que estar luchando de esta manera para su continuidad", ha afirmado.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

Hueso ha subrayado la importancia estratégica de la instalación para la comarca "con 4.000 puestos de trabajo". En su intervención ha defendido que la energía nuclear es "segura y estable", y ha criticado la decisión política de cierre adoptada en su día.

Europa, la energía y el choque político

El regidor ha insistido en que el debate energético trasciende lo nacional y se enmarca en una tendencia europea. "No podemos cerrar la nuclear para emitir más CO2", ha señalado, defendiendo un modelo combinado de nuclear, renovables e hidroeléctrica.

También ha apuntado a lo que considera incoherencias políticas en torno a las decisiones energéticas y hablado del papel de Teresa Ribera, que ahora como vicepresidenta de la Comisión de la UE presenta planes que potencian la energía nuclear pero que abanderó el cierre en España. Según ha revelado Hueso, hace un año ambos coincidieron en Yuste y Ribera le dijo "una frase muy contundente": "Lo firmado, firmado está, no le voy a ayudar y es un problema del Gobierno español".

Empleo, comarca y preocupación social

Hueso ha destacado el impacto económico y social de la central en el territorio. "En los puestos directos e indirectos estamos hablando de 4.000 personas", ha explicado, advirtiendo de las consecuencias de un eventual cierre en una comarca de fuerte dependencia industrial.

Según el alcalde, la población local mantiene una postura clara: "El 99% son contundentes en la continuidad". También ha alertado de la incertidumbre que genera la situación, especialmente entre los jóvenes "donde hay una estabilidad para arraigar población y estabilidad de empleo".

Uno de los mensajes más contundentes de Hueso se ha centrado en el riesgo de que Almaraz sea la primera central en cerrar como experimento político. "Tenemos miedo a ser el conejillo de Indias", ha denunciado. A su juicio, se estaría utilizando la central como "beneficio político en otras comunidades autónomas" como Cataluña.

Apoyo político y consenso social

Hueso ha defendido la compatibilidad entre tecnologías energéticas y ha rechazado el enfrentamiento entre modelos. "La renovable nunca va a abastecer al 100%, lo que necesita es otro tipo de adyacentes", ha explicado, insistiendo en que no pueden sustituir por sí solas a la nuclear. También ha cuestionado los discursos ideológicos en torno a la energía: "La energía renovable es de izquierda y la nuclear es de derecha... eso es un discurso que no nos tiene que servir".

El alcalde ha asegurado que incluso representantes de signo político contrario respaldan la continuidad de la central. "Los alcaldes socialistas están todos a favor de la continuidad de la central nuclear aquí en la zona", ha afirmado, citando a regidores de la comarca.