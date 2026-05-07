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Las claves del enfado canario: Mónica García colgando el teléfono al presidente y mensajes sin contestar

Gonzalo Castañeda denuncia el silencio ministerial y la ausencia de recursos ante el desembarco del buque con hantavirus en el archipiélago.

Libertad Digital
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Gonzalo Castañeda denuncia el silencio ministerial y la ausencia de recursos ante el desembarco del buque con hantavirus en el archipiélago.
Una imagen del barco con los pasajeros afectados por el hantavirus | Cordon Press

Gonzalo Castañeda, director de Libertad Digital Canarias, ha pasado por los micrófonos de Es la mañana de Federico de esRadio para hablar con Rosana Laviada sobre la situación por la que pasa Canarias en relación al tema hantavirus. Castañeda ha centrado su intervención en la falta de coordinación institucional y en la incertidumbre que, según ha asegurado, atraviesa el Gobierno de Canarias ante la llegada del crucero. "Lo que no entiende la gente es la falta de información, la deslealtad institucional, el oscurantismo, el secretismo con todo lo que está pasando", ha afirmado.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Castañeda ha ido más allá y ha señalado que "las personas no entienden cómo Canarias es otra vez quien tiene que ser el patito feo". El periodista ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue sin conocer con exactitud los protocolos sanitarios que deberían aplicarse en caso de detectarse pasajeros infectados: "El Servicio Canario de Salud, que es quien va a gestionar, no sabe qué tiene que hacer o cómo actuar y cómo proceder", ha sostenido tras relatar una conversación mantenida con el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Castañeda ha insistido además en la falta de recursos sanitarios disponibles para afrontar una eventual emergencia: "Solo hay una cama en el hospital de La Candelaria" preparada para aislamiento y tratamiento de alto nivel, ha recordado, antes de plantear la principal incógnita: "Si vienen dos personas con síntomas, si viene más de una con síntomas, ¿cómo se procede?".

El director de Libertad Digital Canarias ha expuesto que el portavoz del Gobierno de Canarias le ha trasladado que no se sabe cómo se debe proceder y Carolina Darias no dice nada tampoco. "Hay muchas preguntas que no tienen respuesta", expone Castañeda y añade que el avión podía haber aterrizado "con mucha más rapidez en Málaga", pero debido a las elecciones andaluzas se evita.

Recuerdo del coronavirus y acusaciones de mentira

Durante la entrevista, Gonzalo Castañeda ha vinculado la situación actual con episodios vividos durante la pandemia de coronavirus. "Hemos visto en muchas ocasiones mentir al ministro", ha afirmado, recordando una información difundida años atrás sobre turistas alemanes infectados de coronavirus que abandonaron Canarias sin control sanitario.

"El presidente del Gobierno de Canarias nos dice que efectivamente hace 24 horas habló en dos ocasiones con el ministro Torres, pero que en ningún caso ayer lo hizo ni tampoco para hablar específicamente de las condiciones del crucero", ha añadido.

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También criticó la gestión informativa del Ejecutivo central y la comunicación con Fernando Clavijo. "Las veces que la ministra le ha colgado el teléfono literal a Fernando Clavijo", ha relatado, denunciando además retrasos en las respuestas y ausencia de información concreta sobre el estado sanitario de los pasajeros.

Las decisiones políticas y el impacto turístico

Castañeda cuestionó igualmente algunas de las decisiones logísticas adoptadas alrededor del operativo. "Lo más fácil es que el avión haya aterrizado en Gran Canaria y no en Málaga", ha señalado, vinculando esa decisión con la cercanía de las elecciones andaluzas y con la intención de "evitar conflictos políticos".

El periodista también apuntó directamente a las consecuencias que la situación podría tener sobre el turismo en Tenerife: "Hay mucha preocupación", ha explicado en referencia a la patronal hotelera. Según ha indicado, desde Semana Santa ya existían alertas sobre una "microcrisis de ocupación de camas".

"El titular no es nada halagüeño ni nada incentivador a la contratación de camas turísticas", ha lamentado al imaginar la repercusión internacional de la llegada del barco al sur de Tenerife.

La llegada del barco y el caos informativo

Uno de los momentos más críticos de su intervención ha llegado al relatar cómo conocieron las autoridades canarias la llegada definitiva del crucero. "Nos enteramos de que el barco llega a Tenerife porque un consignatario privado llama de forma oficiosa al presidente de la Autoridad Portuaria", ha denunciado.

Según ha explicado, el presidente de la Autoridad Portuaria informó directamente a Fernando Clavijo tras recibir esa comunicación privada. "Se entera el presidente Clavijo porque el presidente de la Autoridad Portuaria llama por teléfono al presidente del Gobierno de Canarias para decirle que tengo confirmación de que el barco viene para acá", ha relatado.

Para Gonzalo Castañeda, el episodio refleja de manera irónica "con qué seriedad, con qué rigor, con qué tipo de protocolo" se está gestionando la situación.

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