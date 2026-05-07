Operación Kitchen: Un comisario declara que se le informó de una "operación de inteligencia" en el entorno de Bárcenas

El exjefe de la Comisaría de Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio ha declarado que el por aquel entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le informó poco después de llegar a su cargo de una "operación de inteligencia" en torno a Rosalía Iglesias.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

"Me comunicó que había una operación de inteligencia realizada por información y que podía tener relación con el entorno de Bárcenas", ha declarado el comisario.No obstante, más tarde ha precisado que Enrique García Castaño le explicó durante una reunión que esa operación no se llegó a realizar "porque las fuentes no tenían la suficiente fuerza para poder continuarla" por lo que finalmente no se habría hecho.

El inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho declaró la semana pasada que desde la Policía intentaron desmantelar su grupo de investigación. Por ese mismo tema tambien ha sido preguntado el comisario Sánchez Aparicio que ha señalado que él le propuso a Morocho "potenciar su unidad". De igual manera, Sánchez Aparicio no ha dudado en elogiar al inspector. "Para mí el señor Morocho es un profesional como la copa de un pino", ha comentado.

"El papel nos comía"

Durante la mañana también ha intervenido el técnico que acudió al domicilio de la familia Bárcenas para realizar la instalación de dos cámaras de seguridad. El técnico, propuesto por la defensa de Sergio Ríos, ha señalado que fue él quien realizó toda la instalación contraviniendo la versión que apuntaba a que esta tarea la habría realizado el que fuera chófer de la familia. Además, ha precisado que fue Rosalía Iglesias la que realizó el pago.

De igual manera, este técnico ha declarado que pasado el tiempo se encontró con Ríos en la agregaduría de Arabia Saudí y este le comunicó que en esos momentos se encontraba opositando para acceder a la Policía.

Sobre las oposiciones del ex chófer de la familia Bárcenas ha declarado el que fuera presidente de esa convocatoria, Jesús María Marín Zabala, que ha negado que le llegase información desde Asuntos Internos de que Ríos fuese el chófer de Bárcenas o que estuviese colaborando con la policía.

Marín Zabala también ha explicado durante su turno de palabra cómo se gestiona la documentación en papel relacionada con los opositores que se presentan a las pruebas de acceso y la destrucción de esta. "Todo se conserva hasta que todos los opositores terminan la oposición", ha relatado. Una vez los candidatos concluían todo el proceso, independientemente en caso de haber aprobado o suspendido y sin haber recurrido, se destruía la documentación. "El papel nos comía", ha apuntado el testigo.