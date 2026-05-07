¿Qué le pasa en la lengua a María Jesús Montero? Un experto analiza sus gestos y habla de "bótox y estimulantes"

1 / 5

Roberto Crobu describe el movimiento observado como “un movimiento incontrolado, involuntario”, señalando que “la lengua sale de forma llamativa y parece tener vida propia”. En su análisis insiste en que “este tipo de patrón no es aleatorio, sino repetitivo en determinados contextos de tensión o liberación emocional”. En su análisis, el experto afirma que “literalmente perdió el control de la lengua” en un momento del discurso, describiendo el gesto como un posible patrón compatible con lo que denomina “discinesia”, un trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios, repetitivos o erráticos.