¿Qué le pasa en la lengua a María Jesús Montero? Un experto analiza sus gestos y habla de "bótox y estimulantes"
Las intervenciones de María Jesús Montero en el Congreso o en sus mítines suelen generar debate, especialmente por algunos gestos que realiza con la lengua, lo que provoca continuos comentarios en redes sociales. Varios expertos han analizado estos comportamientos y apuntan a tres posibles explicaciones. En concreto, el psicólogo y coach Roberto Crobu ha explicado en un vídeo publicado en su canal de YouTube, titulado: María Jesús Montero enloquece en pleno mitin: ¿Qué significan esos extraños movimientos de lengua?, cuáles podrían ser los motivos de estos gestos dentro de su análisis de lenguaje no verbal.
Roberto Crobu describe el movimiento observado como “un movimiento incontrolado, involuntario”, señalando que “la lengua sale de forma llamativa y parece tener vida propia”. En su análisis insiste en que “este tipo de patrón no es aleatorio, sino repetitivo en determinados contextos de tensión o liberación emocional”. En su análisis, el experto afirma que “literalmente perdió el control de la lengua” en un momento del discurso, describiendo el gesto como un posible patrón compatible con lo que denomina “discinesia”, un trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios, repetitivos o erráticos.
El experto explica que el gesto se produce “después de una pausa del habla”, y sostiene que “en ese momento el sistema nervioso se relaja y puede producirse una descarga motora”. Añade que, según su interpretación, “no interrumpe el discurso, sino que aparece en los descansos del mismo”.
Crobu afirma que “podría tratarse de una descarga emocional importante”, y relaciona el fenómeno con situaciones de alta carga discursiva. En su exposición señala que “cuando hay picos emocionales, el cuerpo busca vías de liberación, y la boca puede ser una de ellas”.
El analista menciona que la discinesia puede tener “tres causas posibles: neurológica, nerviosa o farmacológica”. Sobre esta última, afirma que “ciertos estimulantes pueden provocar tensión mandibular y movimientos estereotipados”, aunque reconoce que “los patrones deben repetirse en distintos contextos para sostener esa hipótesis”.
El experto concluye que, dentro de su interpretación, “lo más probable es una respuesta de tipo nervioso o un tic en contextos de tensión”. Añade que “no es un movimiento aislado”, sino que “se ha repetido en otras intervenciones públicas”, aunque matiza que “se trata de un análisis de lenguaje no verbal, no de un diagnóstico clínico”.