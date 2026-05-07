'S'ha acabat' o cómo plantar cara en las universidades a la dictadura separatista

Los campus universitarios de Cataluña no son tierra conquistada por el independentismo. La mayoría de los rectores y decanos apoyaron el golpe de Estado de 2017 y promovieron toda clase de manifiestos para pedir la independencia y la libertad de los políticos encarcelados por golpistas. Sus preferencias están claras, razón por la que tienden a facilitar que grupos como el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) campen a sus anchas por las facultades. Pero de un tiempo a esta parte, la organización universitaria S'ha acabat planta cara al separatismo en un alarde de valentía en el ejercicio de la libertad y los derechos ciudadanos.

La organización, tachada de "fascista" y "españolista" por el independentismo, está presente en muchas facultades y en todos los campus. La prueba es que participa en todas las ferias de asociaciones universitarias a pesar de los frecuentes ataques separatistas y supuestamente antifascistas. Sus carpas siempre lucen la bandera de España. Ellos fueron los primeros en atreverse. Ahora hay universitarios que no dudan en acudir a clase con camisetas de la selección española. Siempre han estado en el punto de mira del separatismo, que consideraba que las universidades eran su cortijo.

S'ha acabat nació un año después del golpe de Estado, en octubre de 2018 y desde entonces ha plantado cara al independentismo sin complejos, contra viento y marea y contra decanos, rectores, profesores y los cachorros del separatismo, ese SEPC formado por universitarios de adineradas familias crecidos bajo el influjo del catalanismo y el odio a España, aspirantes a suceder a referentes de la CUP como Eulàlia Reguant, ahora en la empresa familiar que gestiona decenas de propiedades inmobiliarias en el centro de Barcelona, o Mar Ampurdanés, que organizaba tenidas de las juventudes de la CUP en el chalet con piscina de sus padres.

El enemigo número 1 del separatismo

S'ha acabat ha destrozado la unanimidad independentista en las universidades, razón por la que se ha convertido en el enemigo público número 1 de Rectorados, Decanatos, Claustros y demás estamentos universitarios.

El último episodio de la guerra sin cuartel declarada por las fuerzas vivas del catalanismo contra S'ha acabat es un cartel del SEPC en el que se señala al actual presidente de la entidad, Hugo Escarpa, a la expresidenta y ahora diputada autonómica de Vox Júlia Calvet y a Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, a Santiago Abascal y a José María Figaredo. Se trata del cartel de la convocatoria de un acto universitario organizada por los estudiantes separatistas con el título de "Rectofesta".

En un mensaje en la red social X, Hugo Escarpa, ha manifestado que tanto el Rectorado como el Defensor del Estudiante han permitido la exhibición de los carteles, la celebración de la "fiesta" y que el autoproclamado "antifascismo" señale, veje y trate de intimidar a quienes se oponen al totalitarismo de la izquierda separatista.

‼️ ATENCIÓN: La Universidad Autónoma de Barcelona vuelve a permitir vejaciones del SEPC contra S’ha Acabat! Han respaldado una "fiesta" en la que señalan directamente a nuestro presidente, @HugoEscarpa, de forma explícita. Así actúa el "antifascismo" en la UAB. pic.twitter.com/8XJowniErh — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) May 7, 2026

El rector de la UAB desde 2020 es Javier Lafuente Sancho, catedrático de Ingeniería Química. Hace pocas semanas, su universidad denegó el permiso para una conferencia de Gabriel Rufián e Irene Montero alegando que las normas de la UAB no incluyen la celebración de actos no académicos. Entre medias, el Rectorado cumplió la orden judicial de eliminar un enorme mural del SEPC a la entrada del campus de Bellaterra con las palabras "independencia", "socialismo" y "feminismo" y los colores amarillo, rojo y violeta. Sin embargo, poco después los estudiantes separatistas crearon otro mural con idéntico contenido.