Isabel Díaz Ayuso en la plaza de Cibeles en Ciudad de México

En el corazón de la Ciudad de México, bajo la mirada de la diosa Cibeles que preside su plaza homónima —réplica viva del espíritu madrileño trasplantado al trópico—, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a encarnar la posibilidad real de una hermandad profunda entre españoles y mexicanos. Lo que muchos callan en España por miedo a lo políticamente correcto o por moda decolonialista. No se ha tratado de un gesto protocolario ni de una foto turística, sino que ha constituido un acto político en el sentido más noble, el de recordar que la historia no debe ser olvidada pero tampoco transformada en un arma de discordia sino una fuente de encuentros; que las heridas no se niegan, se cicatrizan con verdad y con orgullo compartido. Véase lo que hemos conseguido los europeos entre nosotros a pesar de una historia común llena de guerras, invasiones, imperios y colonias. Pero nadie en España haría el ridículo exigiendo perdón a los franceses por la invasión, ni los holandeses se hacen las víctimas por lo de Breda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pisado suelo mexicano en un momento en que algunos aún prefieren alimentar el rencor identitario. Y lo ha hecho reivindicando, sin complejos, la figura de Hernán Cortés y el encuentro histórico con Moctezuma. No como conquista unidireccional, sino como el acto fundacional de un mestizaje que dio origen a una identidad hispana común. Porque la reconciliación entre el conquistador extremeño y el emperador mexica no es un capricho ideológico, sino la base sobre la que se debe levantar una memoria democrática adulta. Una memoria que no se alimenta de victimismo ni de supremacismo, sino de perdón mutuo y de reconocimiento colectivo.

Esa memoria democrática que Ayuso defiende no es la de los manuales al uso, hecha de arrepentimientos unilaterales y de borrado selectivo del pasado. Es, por el contrario, una visión basada en el abrazo fraterno que acepta la complejidad: Cortés trajo la cruz, la lengua, la ley romana y el caballo; Moctezuma aportó una civilización milenaria, una cosmovisión profunda y un pueblo que, lejos de desaparecer, se fundió para crear algo nuevo y superior a la suma de sus partes. Ese mestizaje no es un pecado original, sino que supone riqueza civilizatoria. En esa reconciliación póstuma entre Hernán Cortés y Moctezuma, Malinche encarna la mexicanidad en estado puro, con la traducción entre lenguas como emblema de la comunión entre pueblos que se hicieron uno. Y reconocerlo no es "colonialismo", sino que es honestidad histórica y, sobre todo, patriotismo hispanoamericano.

Como coda necesaria, todo español que se precie debería peregrinar algún día a la tumba de Hernán Cortés en la Iglesia de Jesús Nazareno, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esa tumba que sacó del olvido —y del posible ultraje— un republicano socialista como Indalecio Prieto durante su exilio. Sí, el mismo Prieto que combatió en la Guerra Civil desde el bando republicano fue quien, con lucidez de estadista, comprendió que España no podía renunciar a su historia americana ni México a su herencia hispana. Prieto y Ayuso, separados por décadas y por ideologías en lo doméstico, coinciden en lo esencial cuando defienden a España en México. Ambos entienden que el verdadero patriotismo no es estrecho ni excluyente, sino expansivo y fraterno.

Ese patriotismo hispanoamericano debería ser el horizonte político de todos los españoles, de todos los mexicanos, de todos los cubanos y de cuantos pueblos heredamos una civilización común forjada en la lengua castellana, en la tradición cristiana, en las costumbres que van del chocolate a la taza al romancero, de la paella al mole, de la jota al mariachi. Un español que lee a Sor Juana Inés de la Cruz está leyendo a una compatriota, como un mexicano que lea a Cervantes. No se trata de uniformidad, sino de una familia de pueblos que se reconocen hermanos más allá de las banderas y de los gobiernos de turno.

Y como coda final, tras salir de la iglesia donde reposan los restos de Cortés —discretos, casi secretos, en un muro humilde—, el caminante español –y el mexicano consciente– debería encaminarse a la Churrería El Moro, fundada por el navarro Francisco Iriarte en 1935. Allí, en pleno centro, se pueden tomar unos churros con café a la taza tan crujientes y tan aromáticos, aderezados de azúcar y canela, que nada tienen que envidiar a los que se disfrutan en Granada, Madrid o La Coruña. Porque sobre todo en los pequeños detalles se sellan las hermandades. En el olor a aceite caliente, en el azúcar espolvoreado, en la taza humeante y en el maravilloso español con acento mexicano que suena en las canciones de los altavoces las conversaciones en las mesas adyacentes.

Isabel Díaz Ayuso no ha ido a México a pedir perdón ni a exigir sumisión. Ha ido a recordar que somos uno solo en lo que verdaderamente importa: la lengua, la cultura, la historia compartida y la voluntad de futuro. En la plaza de Cibeles de la Ciudad de México, Cibeles misma muestra que Madrid y México son dos versiones de lo mismo: España y México, Cortés y Moctezuma, Prieto y Ayuso, hispanoamericanos todos bajo el mismo cielo, sobre la misma tierra y atravesados por una lengua, un sentir y un pensar común. Todos herederos de una misma grandeza que deberíamos estar haciendo mucho más en las dos orillas para que el Atlántico sea, más que nunca, solo un charco.