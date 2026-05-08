Begoña Gómez acusa a Peinado de vulnerar su derecho a la defensa e impugna de nuevo el jurado popular

La defensa de Begoña Gómez liderada por el exministro Antonio Camacho ha presentado un recurso de reforma contra el último auto del juez Juan Carlos Peinado acusándole de haber vulnerado su derecho a la defensa efectiva e impugnando de nuevo el jurado popular.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dictó un auto el pasado martes 5 de mayo en el que se reafirmaba en enviar a Begoña Gómez ante un jurado popular rechazando los recursos de reforma planteados por las defensas de la esposa de Pedro Sánchez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

Según un nuevo recurso de reforma al que ha tenido acceso Libertad Digital, el letrado defensor de la mujer del líder socialista ha defendido que el juez instructor ha vulnerado el derecho a la defensa por provocar una indefensión material a Gómez. Por ello, pide que se revoquen las decisiones adoptadas por Peinado el pasado 5 de mayo.

Así, reclama que "se estime el presente recurso de reforma y se revoque y deje sin efecto la providencia de fecha 5 de mayo de 2026 dictada en el procedimiento Tribunal del Jurado nº 1146/2024" y que "se decreten la nulidad de las actuaciones procesales derivadas de dicha providencia y se retrotraigan las actuaciones al momento procesal oportuno". De esta forma, la defensa de Gómez vuelve a intentar que la esposa del jefe del Ejecutivo acabe siendo juzgada por un jurado popular, vía que el magistrado ha defendido hasta en tres autos diferentes.

Asimismo, el escrito defiende que el magistrado instructor debe dar la posibilidad de que las partes pidan nuevas diligencias después de que este rechazase las pedidas por Camacho criticando que quisiesen alargar la instrucción del caso cuando, además, la defensa de Gómez había criticado a Peinado que estuviese realizando una instrucción demasiado extensa.

La defensa de Gómez sostiene que Peinado ha vulnerado la Ley del Tribunal del Jurado admitiendo supuestos que no están recogidos en ella para enviar a la mujer de Sánchez ante un jurado popular. Además, le recuerda al magistrado que todavía tiene diligencias que están en práctica, es decir, que se encuentran pedidas pero que no se han llevado a cabo.

Por ello, le recrimina que esté dando cada vez más pasos para cerrar la instrucción y abocar a Begoña Gómez y su asesora a juicio oral, pidiéndole que espere a tener todo el material necesario para cerrar la instrucción. De hecho, critica que Peinado ha provocado una "indefensión material" a Gómez por no haber aceptado las diligencias pedidas por su defensa; lo que les obliga a realizar un escrito de conclusiones sin tener a su disposición todo el material que consideran necesario.