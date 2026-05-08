Canarias exige que el Hondius se desinfecte en Países Bajos y dice que "todo se podría haber hecho en Cabo Verde"

Tras varias reuniones y llamadas que han reconducido en parte la escalada de tensión con el Gobierno central, el Gobierno canario aborda este viernes uno de los enigmas en torno a la crisis del MV Hondius: cuándo partirá de Canarias tras fondear en el archipiélago para la evacuación de los pasajeros.

En su reunión con los ministros Ángel Víctor Torres y Mónica García, el presidente de las islas, Fernando Clavijo, reclamó que una vez desembarcados los pasajeros, el barco continúe su viaje a Países Bajos si ningún miembro de la tripulación requiere atención médica. El temor es que la necesidad de un relevo de la tripulación o la permanencia prolongada del buque en Canarias obligue a realizar tareas de desinfección y prolongar el operativo. "Entendemos que el armador y el país de bandera tienen su responsabilidad y que, por lo tanto, esa tripulación tiene que continuar su trayecto hasta Holanda", insistió Clavijo.

Esa petición la trasladará este viernes a las autoridades diplomáticas neerlandesas: Clavijo se reunirá este viernes con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la Embajada, para abordar la situación del crucero.

Por otro lado, en varias entrevistas, Clavijo insiste este viernes en que no entiende por qué todo el complejo operativo médico y logístico no se emprendiera en Cabo Verde, una de las escalas del buque. "No hemos estado de acuerdo con el Gobierno. La normativa internacional habla de colaboración: se podría haber hecho así. Añadir cuatro días de pasaje hasta Canarias para luego hacer lo mismo que en Cabo Verde…", señala en El Mundo el presidente canario, que apunta que "todo esto se podría haber hecho en Cabo Verde con la misma seguridad, pero una vez que se ha tomado esta decisión, tenemos que garantizar la máxima seguridad y que el barco en ningún caso se desinfecte aquí".

Según revela Clavijo, la ministra "no nos ha garantizado" que el barco no termine desinfectándose en las islas. "Canarias lo exige. Exigimos que el barco siga", dice.