Detenido un agresor sexual que cambió de género para intentar eludir la cárcel

Agentes de la Policía Nacional han culminado este viernes un operativo con la detención en la provincia de Cuenca de un peligroso fugitivo al que le constaba una orden judicial de ingreso en prisión. El individuo estaba reclamado por las autoridades tras cometer diversos delitos de agresión sexual, habiendo logrado evadir la acción de la Justicia antes de la celebración de la vista oral en los tribunales.

Para consumar su fuga, el arrestado no dudó en deshacerse de los controles impuestos por los jueces, procediendo al abandono del dispositivo de localización telemática que llevaba puesto. Esta medida había sido dictada específicamente para garantizar la protección y seguridad de sus víctimas, que quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad tras la inutilización de la pulsera.

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la argucia legal que intentó llevar a cabo el criminal para zafarse de las penas. Según han informado fuentes de la investigación, el prófugo había cambiado de género recientemente en el registro con el claro propósito de eludir las severas condenas que enfrentaba por sus reiterados delitos contra la libertad sexual, tratando de explotar en su beneficio las normativas vigentes.

🚨 Detenido en #Cuenca un #fugitivo con orden de ingreso en prisión por agresión sexual Estaba huido tras abandonar su dispositivo de localización y se ocultaba en un chalet en #Montalbo Tenía numerosos antecedentes por amenazas, coacciones y violencia de género Más… pic.twitter.com/kcfxdwgghn — Policía Nacional (@policia) May 7, 2026

El historial delictivo de este individuo revela un perfil altamente peligroso y de rasgos psicopáticos. Constan en su haber más de cuarenta denuncias por coacciones y amenazas, sumadas a antecedentes previos por violencia de género. Durante su actividad delictiva habitual, manifestaba ser agente de la autoridad para someter e intimidar más fácilmente a las mujeres acosadas.

Entre sus métodos de castigo destacaban acciones violentas como incendiar vehículos o viviendas, así como la utilización y difusión de material íntimo captado sin ningún tipo de consentimiento. Además, su capacidad de manipulación era tal que lograba convencer a algunas de sus víctimas para que cometieran delitos en beneficio propio, dirigiendo estos ataques hacia terceras personas con las que mantenía una enemistad manifiesta.

La investigación que ha derivado en su captura comenzó el pasado mes de abril, cuando se emitió la reclamación en vigor. Tras arduas labores de seguimiento, los agentes lograron ubicar su escondite en un chalet situado en el municipio conquense de Montalbo. Allí permanecía oculto, contando en todo momento con la estrecha colaboración de su actual pareja sentimental.

Esta persona se encargaba de la logística y adoptaba numerosas medidas de seguridad y contravigilancia para evitar que las fuerzas del orden rastrearan sus movimientos hasta el refugio. Asimismo, le proporcionaba víveres y diversos útiles, incluyendo material deportivo para que pudiera mantenerse en forma dentro de su reclusión voluntaria. Finalmente, el cerco policial se cerró la mañana de este viernes con una incursión en el domicilio que puso fin a su fuga y certificó su arresto y próxima puesta a disposición judicial.