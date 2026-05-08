El juez Moreno pide al Supremo las declaraciones de Koldo y Ábalos para estudiar la financiación del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido tener a su disposición las declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por considerar, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, su testimonio relevante para investigar la financiación del PSOE.

El magistrado instructor mantiene abierta una investigación secreta en la que se encuentra estudiando todos los pagos en efectivo que ha realizado el Partido Socialista entre los años 2017 y 2024. Además de esta causa, en la Audiencia Nacional se dirimen hasta otros cuatro casos más que afectan directa o indirectamente al Partido Socialista.

"Dada cuenta; por presentado el anterior informe del Ministerio Fiscal, de fecha 06/05/26, intégrese en el expediente judicial electrónico de su razón (Ac. 16514); visto su contenido, líbrese oficio dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que remitan copia de las declaraciones prestadas por los investigados, Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, en las sesiones de juicio oral de la Causa Especial 20775/2020 que se tramita ante dicho Alto Tribunal y, verificado que sea, se acordará lo procedente", esgrime la providencia firmada por Moreno a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Según el escrito, se trata de una providencia que lleva a cabo después de que la Fiscalía Anticorrupción liderada por Alejandro Luzón haya trasladado al magistrado que las declaraciones de Aldama y Koldo pueden "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos", por lo que "se consideran de interés para los hechos investigados".

En este sentido, la Fiscalía considera relevantes sus declaraciones para dos de las causas que se dirimen en la Audiencia Nacional: la investigación del cobro de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo; y la de los pagos en metálico realizados por el PSOE.

Según han ahondado fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción considera que las declaraciones de Koldo García y de Víctor de Aldama pueden ser cruciales para entender el sistema de financiación de la formación que lidera Pedro Sánchez y así arrojar luz sobre si la trama financió al partido con las mordidas obtenidas a cambio de adjudicaciones públicas. Otra de las hipótesis que maneja el juez Moreno es que la trama Koldo utilizase al partido para lavar dinero.

En cualquiera de los casos es "interesante" que Moreno maneje la información que se ha vertido en el Tribunal Supremo. En esta sede judicial, Aldama señaló a Sánchez como el líder de la trama y aseguró que este ordenaba a su exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García obtener financiación para el Partido y la Internacional Socialista. Ese sería el motivo por el que la trama habría comenzado a manipular adjudicaciones de obra pública; un sistema que posteriormente repetirían –supuestamente— con las adjudicaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión.

Moreno también investiga PDVSA

También sería el causante de que la trama hubiese entablado relaciones con el Régimen Bolivariano de Nicolás Maduro. De hecho, Aldama ya entregó a Moreno un sobre en el que guardaría pruebas de que el PSOE y la Internacional Socialista habrían sido financiados por la petrolera venezolana PDVSA.

Por su parte, Koldo García reconoció parte de la jerga criminal de la trama certificando que llamaban "chistorras" a los billetes de 500 euros. Además, dijo haber recibido "chistorras" del PSOE al recibir dinero por haber adelantado gastos de trabajo. Esta versión contradice la del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, que declaró como testigo que nunca habían tenido billetes de esa envergadura en Ferraz.

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