ERC pide la cabeza de Trapero por la infiltración de dos 'mossas' en una asamblea sindical de profesores

Nuevo traspié del Govern de la Generalidad. Todos los partidos independentistas y de izquierdas han puesto el grito en el cielo por una denuncia sindical relativa a la supuesta infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea sindical de profesores. El sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT) ha denunciado que las dos policías fueron detectadas en una asamblea celebrada el pasado martes. Señaladas por algunos de los participantes en la reunión, dijeron ser profesoras, pero el director del centro en el que dijeron que trabajaban lo desmintió. Ante esa situación, las dos policías optaron por marcharse.

Los Mossos, bajo el mando político del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, se han defendido con un comunicado en el que no desmienten la versión de los sindicalistas y se limitan a decir que trabajan para garantizar los derechos de reunión y manifestación. El incidente ha soliviantado a Junts, ERC, la CUP y los Comuns, que exigen explicaciones y ceses.

ERC, socio preferente del ejecutivo comandado por Salvador Illa, pide el cese de Josep Lluís Trapero y que las consejeras de Educación, Esther Niubó, y de Interior, Núria Parlon, se expliquen en el Parlament. En caso de que Illa mantenga a Trapero los republicanos no descartan aumentar el órdago y exigir los ceses de las dos consejeras. Estas exigencias se producen en plenas negociaciones entre socialistas y republicanos sobre los primeros presupuestos autonómicos que aspira a lograr Illa. De modo que el cese de Trapero podría ser otra de las condiciones a cumplir por parte del Govern si quiere que ERC le vote a favor de los presupuestos en el último pleno del parlamento catalán antes del parón estival.

Las relaciones del ejecutivo de Salvador Illa con los principales sindicatos de docentes son pésimas. La Generalidad anunció un acuerdo con CCOO y UGT, minoritarios en el sector, que fue refutado por USTEC·STEs (IAC), la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, el mayoritario, y por el sindicato Professors de Secundària, también con mucha más implantación que UGT y Comisiones.

Paros en el final del curso

Salvo estos últimos, todos los demás han convocado un mes y medio de huelgas y movilizaciones en coincidencia con el final de curso a fin de forzar a la Generalidad a una nueva negociación tanto sobre salarios como sobre condiciones y aumento de plantilla. En ese contexto, la infiltración de los Mossos en una asamblea sindical ha encendido los ánimos de gran parte del profesorado y de casi todas las formaciones políticas, que reprochan a Illa que los Mossos traten a los profesores como potenciales delincuentes.

La polémica se solapa con el plan "piloto" de enviar agentes de los Mossos de modo permanente a los institutos más conflictivos. Ningún sindicato está de acuerdo con la medida y de los catorce institutos que iban a contar con agentes —de paisano y sin armas— siete ya han manifestado que renuncian a participar en el experimento.

Desde comienzos de año el ejecutivo de Illa no levanta cabeza. Peste porcina, crisis ferroviaria, enfermedades del propio presidente y de dos consejeras, huelgas en la enseñanza y ahora mossos en las asambleas de profesores. Las principales medidas de respuesta de Illa han sido la gratuidad hasta hace unos días de los trenes de Rodalies y reuniones de convivencia de los miembros de su gobierno en fin de semana.