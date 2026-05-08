La Audiencia Nacional rechaza el régimen de semilibertad para un etarra condenado a 154 años de prisión

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha rechazado que se le aplique el régimen de semilibertad al preso de la banda terrorista ETA Gregorio Vicario Setién.

La defensa del etarra interpuso un recurso de reforma contra un auto de la Audiencia Nacional a principios de marzo y esta dio traslado al Ministerio Fiscal. Finalmente, Vigilancia Penitenciaria ha rechazado que se le conceda la semilibertad. La Fiscalía ya puso de relevancia el "uso indebido" de la ley penitenciaria que está realizando el Gobierno Vasco y, en concreto, la cartera de Justicia, a cargo del PSOE, cuando esta concedió el tercer grado a la exdirigente etarra 'Anboto'.

"Se desestima el recurso de reforma interpuesto por el letrado del interno Gregorio Vicario Setién contra el Auto de fecha 04.03.2026", señala el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Libertad Digital fechado a 29 de abril.

El auto explica que este caso no ha sido valorado por un Equipo Técnico ni por la Junta de Tratamiento y que "debió instarse a la Junta de Tratamiento para que elaborase el correspondiente plan de ejecución lo que al parecer realizó con determinadas modificaciones relativas a días y horarios de salida por acuerdo de fecha 14.01.26".

"Finalmente, atendiendo a las fechas actuales de cumplimiento y la ausencia de permisos de salida previos que permitan valorar la evolución del interno de modo progresivo, resultaría exigible una motivación reforzada con justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria; circunstancia que no se da en el presente caso y que debe llevar a confirmar lo resuelto en la resolución impugnada, esto es, la no aprobación de la aplicación del régimen de flexibilidad del artículo 100.2 RP en los términos propuestos", certifica el escrito; sobre el que pide que se dé traslado a las partes y a las víctimas del interno.

Gregorio Vicario Setién fue condenado en el año 2007 por la Audiencia Nacional a 154 años de prisión por haber sido partícipe de la banda terrorista y haber perpetrado un ataque al Gobierno Militar de Barcelona en el año 1994. ETA lanzó grandas de carga hueca contra la sede militar provocando la muerte de una persona, que otras seis quedaran heridas y numerosos daños materiales.

La vuelta a prisión de 'Anboto'

A finales de abril el juez del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, rechazó también el régimen de semilibertad de los miembros de la banda terrorista ETA María Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre.

Fue el propio Gobierno Vasco el que le concedió este régimen a 'Anboto', una terrorista a la que se le atribuyen quince asesinatos y haber ordenado atentar contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim.

Así se desprende de un auto de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de Madrid, al que tuvo acceso Libertad Digital, en el que también se señalaba que la no aprobación del Art. 100.2 RP supone "el regreso de la penada al régimen ordinario propio del segundo grado de tratamiento".