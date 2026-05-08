La fiscal del Supremo se alinea con el Gobierno y se posiciona a favor del indulto a García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha emitdo un informe favorable al indulto planteado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes de Félix Bolaños para el condenado éxfiscal general del Extado Álvaro García Ortiz.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y a pagar las costas y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El que fuera fiscal general difundió información reservada del novio de la presidenta madrileña. El Ministerio Fiscal adoptó una posición absolutoria durante el proceso judicial y decidió no acusar a la cabeza del Ministerio Público.

En su informe, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde se posiciona favorable a un "indulto parcial" a García Ortiz porque, según su criterio, la condena del tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas" para el sucesor de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. En este sentido, destaca que García Ortiz no realizó la filtración con motivo de lucro, sino que su actuación tenía el objetivo de "preservar el nombre" de la institución que dirigía.

La representante del Ministerio Público se refiere al "indulto parcial" porque considera que no se puede realizar un indulto total de la pena, ya que su dimisión como fiscal general del Estado es irrevocable y ahora ese puesto está en manos de Teresa Peramato, cuyo mandato está determinado en cuatro años. Aun así, el indulto podría ser el paso previo para que el Gobierno rehabilite a García Ortiz ofreciéndole un puesto de primera línea jurídica o política.

Este informe ha sido pedido por el Tribunal Supremo en los plazos habituales para un indulto y en consonancia con el proceso adecuado. Este aboca al tribunal condenatorio a pedir un informe a la Fiscalía después de recibir la petición de indulto por parte del Ministerio de Bolaños. En este momento, el Supremo tendrá que remitir un informe al Gobierno en el que recoja la opinión de los magistrados, de la Fiscalía y del damnificado. Sin embargo, este documento no es vinculante para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe en Consejo de Ministros el indulto a García Ortiz.

La fiscal argumenta que el indulto no causaría perjuicio a terceras personas ya que García Ortiz ya ha pagado –se impulsó un crowdfounding que sufragó el dinero que tenía que desembolsar el exfiscal general— a González Amador el montante debido.

"En el presente supuesto, el indulto no equivaldría a desconocer la sentencia ni pretende revisar los hechos que se han considerado acreditados ni su calificación jurídica, y que su solicitud solo se encamina a tomar en consideración si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la perspectiva de la justicia, la equidad y la utilidad pública", señala el informe.

Este recalca que García Ortiz asumió en el proceso judicial que la emisión de la nota de prensa que certificaba lo ya filtrado a la prensa fue decisión suya. El tribunal consideró la emisión de la nota como un hecho delictivo realizado por el exfiscal general, por lo que argumenta que, en este caso, García Ortiz habría ayudado al tribunal reconociendo los hechos que este consideró punitivos. Cabe recordar que el tribunal también situó a García Ortiz como el responsable de la primera filtración a la prensa.

Además, la teniente fiscal del Supremo destaca que el juicio a la cabeza de la Fiscalía fue un hecho insólito, por lo que no existen precedentes que avalen los hechos. Esta particularidad también imposibilita, a juicio del Ministerio Fiscal, que García Ortiz pudiese cometer reiteradamente el delito por el que ya fue condenado. Por ello, defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte al que fuera su jefe.