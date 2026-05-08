La Justicia desmonta a Sarah Santaolalla y archiva su denuncia contra Vito Quiles

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada por la tertuliana Sarah Santaolalla contra Vito Quiles. La magistrada titular de esta sección ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar ningún tipo de agresión durante el altercado ocurrido en las inmediaciones del Senado el pasado 2 de marzo.

La decisión judicial, a cuyo auto ha tenido acceso la agencia EFE, se fundamenta de manera principal en el minucioso análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Cámara Alta, así como en las grabaciones aportadas por la defensa del denunciado, ejercida por el abogado Juan Gonzalo Ospina. En ninguno de los documentos gráficos estudiados por la jueza se observa un ataque físico.

Según detalla la magistrada, las imágenes facilitadas por la Policía Nacional muestran la secuencia completa de los hechos desde el instante en que la denunciante abandona el edificio parlamentario hasta que se introduce en su vehículo. El auto subraya de forma categórica que "no se aprecia agresión alguna" y recalca que no existe ninguna duda sobre la autenticidad ni manipulación de dichas pruebas videográficas.

El relato de los hechos que se extrae de las grabaciones indica que el denunciado se encontraba en la Plaza de la Marina Española junto a otras personas y efectivos policiales. Al percatarse de la salida de la analista, se dirigió hacia ella. Sin embargo, los acompañantes de la mujer formaron un cinturón de seguridad que impidió cualquier aproximación física, realizando maniobras de bloqueo junto a los agentes que acudieron a pacificar el ambiente.

La instructora también ha valorado positivamente los vídeos entregados por la defensa, señalando que constatan que el denunciado ni siquiera llega a aproximarse a la analista política. Por tanto, la magistrada concluye de forma tajante que los acontecimientos acaecidos "no son constitutivos de infracción penal alguna".

Ya el pasado 5 de marzo, el Juzgado había rechazado imponer una orden de alejamiento solicitada por la parte demandante. En aquel momento, la jueza apuntó a la extrema levedad de las lesiones alegadas y argumentó que estas ni siquiera podían ser objetivadas para determinar una relación causal con la situación de miedo o estrés esgrimida en la denuncia inicial.

Para refrendar esta postura, el auto de archivo vuelve a hacer alusión al preceptivo informe del médico forense. Este documento técnico y pericial determina que no hay constancia médica de que la denunciante sufriese lesiones que puedan vincularse de manera directa o indirecta con los hechos ocurridos en el exterior del Senado.

Durante sus declaraciones en sede judicial, la analista mantuvo que el demandado intentó abalanzarse sobre ella y golpearla, lo que le habría provocado la necesidad de recibir tratamiento terapéutico y medicación. Por su parte, el acusado negó rotundamente los hechos y anunció que había interpuesto una demanda por injurias y calumnias contra ella. Contra este archivo cabe la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.