Sobre la alienación parental y la violencia vicaria

La decisión del Gobierno de prohibir el "falso síndrome de alienación parental" de manera que no podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos es un disparate que pone la ideología y la pseudociencia por encima de la verdad y el sentido común.

La alienación parental (hace ya muchos años que se dejó de utilizar lo de síndrome) es un comportamiento humano bastante común en separaciones conflictivas que realizan tanto padres como madres. Consiste en la instrumentalización y manipulación de los hijos contra el otro progenitor y es real como hemos podido comprobar los que hemos trabajado en el campo sanitario, social o judicial.

Los opositores a este concepto insisten en que no está reconocido en las clasificaciones oficiales como el DSM-5 o la CIE-11. Es cierto, tampoco los celos, la envidia o la mentira aparecen en esos manuales. La alienación parental es un comportamiento sobre el que existe una gran cantidad de artículos y revisiones en la literatura científica. Voy a citar solo dos por problemas de espacio. Este artículo de 2024 revisa la validez del concepto y concluye:

El fenómeno de la alienación parental es reconocido por los padres como una forma de comportamiento perjudicial en la que tanto madres como padres sufren. La validez de constructo quedó respaldada en este estudio. Este tipo de comportamiento debería ser reconocido como una forma de violencia doméstica por parte de las comunidades profesionales de los servicios de salud y sociales, y estar sujeto a acciones legales.

Esta revisión sobre el estado científico de la alienación parental de 2022 concluye:

Dado que casi el 40% de los estudios sobre el síndrome de alienación parental (AP) han sido publicados desde 2016, corresponde a los académicos y profesionales actualizar su conocimiento sobre el AP e incorporar estos avances científicos. Ya no es sostenible descartar este campo como carente de estatus científico. Solo al reconocer la legitimidad de la investigación sobre la AP, la psicología del desarrollo podrá mantener y mejorar la comprensión de cómo y por qué las relaciones entre padres e hijos se descomponen tras conflictos interparentales, separaciones y divorcios.

Una cosa es que no esté reconocido como trastorno mental oficial en textos como el DSM y otra que no exista una literatura científica al respecto y que no se aplique en ningún sitio. En la práctica, en EEUU (y en otros países como Canadá, Reino Unido, Australia, etc.) sí se aplica en derecho de familia. En disputas de custodia y visitas, los jueces la consideran un factor clave para decidir qué es lo mejor para el niño. Si se demuestra que un progenitor está manipulando o influyendo negativamente al hijo para que rechace al otro progenitor, puede tener consecuencias graves como cambio de custodia (incluso dar la custodia principal al progenitor alienado), reducción o supervisión de visitas, orden de terapia de reunificación familiar y ,en casos extremos, pérdida total de custodia. Hay estados que lo aplican activamente: California, Texas, Connecticut, Nueva Jersey y la gran mayoría de los demás tienen jurisprudencia clara al respecto. Los tribunales aceptan pruebas (evaluaciones psicológicas, testimonios, mensajes, etc.) y lo valoran.

El comportamiento de alienación parental (que un progenitor intente romper la relación del hijo con el otro) sí se acepta y se discute en los tribunales americanos desde hace décadas. En EEUU puedes decir (y demostrar) que tu ex está realizando alienación parental. De hecho, es una estrategia bastante común en divorcios conflictivos. Los jueces la tienen muy en cuenta y puede costarle la custodia al progenitor que lo haga.

Esto es lo lógico porque la alienación parental es maltrato infantil y maltrato de pareja y una ley que ampare perpetrar maltrato, como acaba de hacer el Gobierno, es una barbaridad y un ejemplo de violencia legal y administrativa.

Por otro lado, es muy curioso que el rigor científico que le pide el Gobierno a la alienación parental no se lo pida a la violencia vicaria porque la violencia vicaria no aparece tampoco en el DSM-5 ni en la CIE-11… pero en este caso eso no importa. El término "violencia vicaria" fue acuñado en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro que se define abiertamente como psicóloga feminista con una clara postura de feminismo radical. Su definición, fruto del activismo político y de la ideología de género, parte de la idea de que la violencia contra la mujer es un fenómeno estructural derivado del patriarcado y, según la autora, solo la ejercen los hombres contra las mujeres, usando a los hijos como herramienta de daño. Para una crítica del concepto de violencia vicaria recomiendo este artículo de la psicóloga Silvana Giachero.

La realidad es muy distinta y resulta que en la literatura científica a la Violencia Vicaria se le llama Filicidio por Venganza y se conoce dede hace décadas. La clasificación de filicidios que más se suele seguir es la de Phillip J. Resnick de 1969 (la más citada y estándar en la literatura) que los divide en:

Filicidio altruista Filicidio agudamente psicótico Filicidio por hijo no deseado Filicidio accidental / por maltrato fatal Filicidio por venganza contra la pareja.

Este estudio es probablemente el más grande y completo sobre este fenómeno y su conclusión es que "la probabilidad de que los perpetradores sean hombres o mujeres es aproximadamente la misma". Sin embargo, el Ministerio de Interior en España no produce datos oficiales sobre el número de filicidios en España. Sólo comunica los que ocurren en el contexto de la llamada violencia de género (Intimate Partner Violence o Violencia de Pareja íntima en la literatura) y que son cometidos por los padres. Los filicidios se suelen dividir en neonaticidios (cuando ocurren en las primeras 24 horas de vida del niño), infanticidios (hasta un año) y filicidios, después del año. El Ministerio podría informar a la ciudadadania de estos datos o podría usar la clasificación de Resnick que he mencionado y decirnos cuántos hay de cada tipo y segregar a los perpetradores por sexo. No hacer públicos estos datos sugiere que no se publican porque no serían políticamente muy correctos.