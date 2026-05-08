Pepa Bueno justifica a la TVE sanchista y dice que las críticas por falta de neutralidad son "prejuicios"

La polémica sobre la supuesta falta de neutralidad en RTVE continúa creciendo y Pepa Bueno ha salido ahora en defensa de la corporación pública. La periodista, actual presentadora del Telediario de las 21:00 horas en La 1, ha rechazado las acusaciones de parcialidad ideológica y ha minimizado las críticas que desde hace años apuntan a una televisión pública cada vez más alineada con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La cercanía del ente público al Ejecutivo ha sido objeto de debate recurrente durante esta legislatura, alimentado por las decisiones editoriales, los enfoques informativos y la presencia habitual de perfiles ideológicamente próximos a la izquierda en numerosas tertulias.

La periodista reivindica su libertad en los informativos

En una entrevista concedida a Vertele, Pepa Bueno ha defendido su trabajo al frente del Telediario y ha asegurado que siempre ha ejercido el periodismo con plena libertad. La comunicadora ha recordado además que ha trabajado en RTVE durante gobiernos de distinto signo político, desde Felipe González hasta José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por José María Aznar.

🗣️ ENTREVISTA | Pepa Bueno, presentadora del Telediario: "Disparar contra la tele pública es gratis. Yo no diría que falta pluralidad en TVE" 👉https://t.co/azhf3vWYTN La periodista reflexiona en esta entrevista con verTele sobre la situación de la televisión pública — verTele! (@Vertele) May 8, 2026

"Yo trabajé con mucha libertad cuando hice el Telediario en la anterior etapa. Y ahora, también. Por mi forma de ser, no creo que pudiera trabajar de otra manera en informativos", ha sentenciado. Desde RTVE se insiste en defender que la corporación ofrece información "rigurosa, independiente y plural", tal y como figura en sus principios públicos.

"Disparar contra la tele pública es gratis"

Durante la entrevista, Pepa Bueno también ha respondido directamente a quienes cuestionan la pluralidad de RTVE. Aunque ha admitido que las críticas deben escucharse, ha deslizado que muchas de ellas están condicionadas por "prejuicios ideológicos".

"Hay que recibir, escuchar y atender todas las críticas. Las críticas ciudadanas y todas las críticas. Cuando uno hace un trabajo con exposición pública, tiene que lidiar con que hay personas a las que su trabajo no les gusta", ha señalado la presentadora. Pero la frase más contundente ha llegado al abordar los ataques hacia la corporación pública: "Disparar contra la tele pública es gratis y un deporte muy consistente", ha zanjado.

La pluralidad, de nuevo en el centro del debate

Preguntada por la posibilidad de que exista una mayor presencia de tertulianos de izquierdas que de derechas en algunos programas, Pepa Bueno ha evitado entrar en cifras concretas. "No tengo un medidor, no sé cuál es la composición, pero tengo la impresión de que los programas son plurales", ha contestado.