Perelló lanza un dardo a Bolaños y sale en defensa de los jueces ante las "presiones que no respetan" la Constitución

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha defendido este viernes la debida independencia de los jueces ante aquellos que realizan "presiones que no respetan el marco de lealtad institucional" recogido en la Constitución.

Estas palabras se dan después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, haya comandado las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Bolaños llegó a calififcar la instrucción de Peinado de "errática y prospectiva".

"En estas condiciones, quiero manifestar mi absoluto respaldo y apoyo, y el del CGPJ, a los integrantes de la Carrera Judicial en su labor cotidiana y, especialmente, a los que se ven afectados por actuaciones y presiones que no respetan este marco de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución", ha manifestado Perelló en la clausura de las Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia, que ha tenido lugar en Granada.

De hecho, la presidenta del Alto Tribunal ha recordado que la función del Poder Judicial es tutelar los derechos de los ciudadanos y controlar la actuación de los poderes públicos, entre los que se encuentra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No hay garantía real de los derechos fundamentales sin un Estado de Derecho efectivo; y no hay Estado de Derecho sin jueces independientes", ha recalcado.

En este sentido, ha destacado la "calidad y responsabilidad" de los jueces españoles, que se encuentran "bien formados, modernos, integrados en el derecho de la Unión Europea, comprometidos con los valores constitucionales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción". Una idea, la lucha contra la corrupción, que ha unido a la independencia judicial necesaria para los jueces, que son los encargados del "factor humano" de la Justicia.

Asimismo, ha cargado contra las injerencias de la política en el devenir judicial; algo que se ha dado en numerosas ocasiones en la presente legislatura. "La independencia debe ser defendida frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga. Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho", ha sentenciado.

La presidenta del CGPJ también ha recordado las palabras pronunciadas la semana pasada por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al Supremo. Este aseguró que "cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio". Por ello, ha recordado las advertencias de la Comisión Europea a los poderes ejecutivo y legislativo españoles; a los que ha llamado a evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Fuentes jurídicas ya explicaban a Libertad Digital que las palabras de Bolaños no hacían otra cosa que "envalentonar a chorizos de tercera" y redundar en un problema democrático. "Es muy malo que un ministro de Justicia vaya en contra de la división de poderes y de la independencia judicial", aseveraba un magistrado que sentenciaba que Bolaños "no es un demócrata".

Reclama mejoras en los tribunales de Instancia

Perelló ha aprovechado la ocasión para poner de relevancia la alta importancia que tienen los tribunales de Instancia, ya que estos son "la cara visible" de la Justicia Española. Por ello, ha criticado que "queda mucho por hacer" en el nuevo modelo implementado por Bolaños, sobre el que ya se quejó la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

La presidenta del órgano maximo del Poder Judicial ha lamentado que hay varias cuestiones que aún preocupan y deben ser resueltas. Entre ellas, ha citado la implantación obligatoria de los medios alternativos de solución de conflictos (MASC); la necesidad de garantizar una dación de cuenta fluida fidedigna y segura por la oficina judicial a jueces y magistrados; y las dificultades con el expediente judicial electrónico o la presencialidad.