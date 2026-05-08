Dos guardias civiles muertos y otros dos heridos al chocar dos patrulleras que perseguían a una narcolancha en Huelva

El área del Estrecho de Gibraltar se está convirtiendo en un pequeño campo de batalla en el que los agentes de la Guardia Civil hacen lo indecible para poner coto a las actividades de los grandes clanes del narcotráfico que traen la droga desde el norte de Marruecos. Un escenario en el que los guardias civiles se enfrentan a organizaciones cada vez más profesionalizadas, con mejores medios materiales y con medio de alta calidad.

En este escenario, dos guardias civiles han perdido la vida y otros dos han resultado heridos este viernes cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado han chocado entre sí cuando se encontraban persiguiendo a una narcolancha. El suceso ha tenido lugar a unas 80 millas de la costa de Huelva, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Nada más producirse la colisión se ha producido el primero de los fallecimientos, mientras que los otros tres agentes han sido trasladados al hospital para ser atendidos. Dos en estado muy grave. Otro en estado leve. "Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva", han explicado el Instituto Armado.

Unas horas después, pese a los esfuerzos de los servicios médicos por salvarle la vida, ha fallecido uno de los agentes que había ingresado en el hospital en estado grave, según han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil, elevando el número de fallecidos en el accidente hasta dos.

Ésta no es la primera vez que agentes de la Guardia Civil pierden la vida luchando contra el narcotráfico en la costa andaluza. En febrero de 2024, dos guardias civiles perdieron la vida en el puerto de Barbate (Cádiz) cuando fueron embestidos por una narcolancha. Fueron enviados a sacar a las narcolanchas que se refugiaban de una tormenta en el puerto con una embarcación neumática.

Mensajes de pésame de las asociaciones

Este accidente mortal en acto de servicio ha provocado la rápida reacción de las principales asociaciones del Instituto Armado, que han utilizado las redes sociales para mostrar su consternación por los hechos, mandar su pésame a la familia del fallecido y desear una total y pronta recuperación a los agentes que han resultado heridos.

"Hoy la familia de la Guardia Civil vuelve a vestirse de luto. Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de nuestro compañero del Servicio Marítimo fallecido en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha. Descansa en paz. Deseamos una pronta y completa recuperación a los compañeros heridos", han expuesto desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

"Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán, del Servicio Marítimo de Huelva. Todo nuestro apoyo y cariño a sus familias, amigos y compañeros en estos momentos tan duros, así como nuestros mejores deseos pronta recuperación para los agentes heridos. Descansa en paz, compañeros", han expresado desde la Asociación Profesional de Cabos (APC).

"Mostramos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de un compañero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva, durante una intervención contra el narcotráfico. Nuestro reconocimiento y apoyo absoluto a los compañeros y a sus familias en estos momentos tan duros. Descansa en paz, compañero", han expresado desde Independientes de la Guardia Civil (IGC).

"Consternados por lo ocurrido. Nuestro más profundo pésame a familiares, amigos y compañeros, y toda la fuerza para la pronta recuperación de los agentes heridos. Que esto iba a ocurrir, lo sabíamos todos... Marlaska no puedo estar ni un minuto más al frente de Interior", han sentenciado desde Justicia Civil (JUCIL).

"Consternados por las informaciones que nos llegan desde Huelva sobre un posible accidente en acto de servicio. Todo apunta a que un compañero del Servicio Marítimo habría fallecido y otros dos estarían heridos de gravedad. Desde AUGC enviamos toda nuestra fuerza, apoyo y cariño a sus familias, compañeros y amigos en estos momentos tan duros. Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida", han mantenido desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).