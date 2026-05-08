Zaragoza estalla contra el Gobierno: exigirá que pague el coste de la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará al Gobierno de España que asuma los gastos derivados de la regularización extraordinaria de inmigrantes tras la entrada en vigor del real decreto del 16 de abril. El consistorio considera que la medida se ha puesto en marcha sin planificación suficiente ni dotación económica, trasladando a los ayuntamientos una carga administrativa y financiera que no les corresponde.

Un decreto ‘sin memoria económica’ que deja el coste en los ayuntamientos

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha avanzado que el Ayuntamiento elaborará un expediente para cuantificar y reclamar al Ejecutivo central los gastos derivados de este proceso. Denuncia que el Gobierno ha activado una regularización de gran alcance sin una memoria económica clara, lo que ha obligado a los consistorios a improvisar refuerzos de personal, medios técnicos y atención ciudadana.

Orós ha sido especialmente crítica con la gestión del Ejecutivo, al que acusa de haber generado una situación de "caos" administrativo en toda España. A su juicio, el modelo diseñado ha trasladado el problema a los ayuntamientos, que han tenido que absorber el impacto sin financiación adicional.

Críticas a la improvisación y al impacto en los servicios sociales

Desde el consistorio se cuestiona además la falta de criterios claros y la continua modificación de instrucciones, lo que ha generado inseguridad en la tramitación. El Ayuntamiento sostiene que esta forma de actuar ha tensionado los servicios sociales y ha obligado a reorganizar recursos en tiempo récord.

También se apunta a la complejidad del sistema de informes de vulnerabilidad, que ha requerido adaptar procedimientos y ampliar la atención presencial y telefónica para atender el aumento de solicitudes.

Miles de solicitudes y servicios municipales bajo presión

En apenas días, el Ayuntamiento ha gestionado miles de peticiones relacionadas con empadronamientos e informes, lo que ha obligado a reforzar la Casa de las Culturas y otros canales de atención. El consistorio advierte de que el volumen de trabajo no deja de crecer y condiciona el funcionamiento ordinario de los servicios sociales.

Mientras tanto, el Gobierno central no ha aclarado si ampliará plazos ni si habrá compensación económica para los municipios afectados. Zaragoza, por su parte, mantiene su intención de reclamar cada euro invertido en un proceso que considera mal diseñado y trasladado injustamente a la administración local.