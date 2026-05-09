El cinismo del PSOE con la acusación popular: utilizó a Adade como "espía" de Moncloa en el caso Koldo

El PSOE ha utilizado a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) para personarse en el caso Koldo, que se ha enjuiciado en el Supremo. Aun así, esa personación no ha sido en aras de ayudar con la investigación, sino para "filtrar toda la información posible a Moncloa". Es decir, que Adade habría servido de "espía" para Pedro Sánchez.

Adade es una asociación afín al PSOE que consiguió que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase en calidad de testigo en la Audiencia Nacional. Esta se personó en mayo de 2024 en la causa, cuando se encontraba en la Audiencia Nacional, ya que todavía no se encontraba imputado el exministro y en ese momento diputado del Partido Socialista José Luis Ábalos.

Desde entonces, según denuncian fuentes jurídicas conocedoras de la situación a Libertad Digital, la acusación popular de Adade "no ha aportado nada a la causa" llegando a estar ausente en la mayoría de encuentros de la acusación popular y sin llegar a pedir ni una sola diligencia. "Han actuado de espías para Moncloa", aseveran estas fuentes explicando que sólo se personaron para poder pasar la información del caso al Gobierno de Pedro Sánchez: "Trabajan para el PSOE, son su marca blanca".

De hecho, estas mismas fuentes destacan que la relación comercial entre Adade y el PSOE es obvia porque los socialistas le realizan "muchos encargos" y son sus clientes en causas sin demasiada importancia como acusaciones a alcaldes o personas de tercera fila del partido que tengan alguna contienda judicial. "No son oficialmente del PSOE, pero está claro que trabajan para ellos", han sentenciado.

En este contexto, la abogada vinculada a Adade y que representa al PSOE en el caso Kitchen —en el que el partido está personado como acusación popular—, Gloria de Pascual, apareció en el último día de juicio a la trama Koldo para criticar a la acusación popular unificada en la que se encontraba enmarcada después de no haber realizado ninguna acción durante la vista oral.

Las fuentes consultadas han calificado "este numerito" de "circo". De hecho, De Pascual se levantó y pidió un micrófono sin tener la palabra para posicionarse en contra de la rebaja en la petición de la pena que había solicitado la acusación popular para Víctor de Aldama. En este caso, la acusación se encuentra liderada por el PP, representado por el letrado Alberto Durán. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le recordó que no tenía el uso de la palabra. Durán destacó en sus conclusiones su agradecimiento a todas las acusaciones populares "excepto una que ha aparecido sorpresivamente sin haber colaborado en nada". Las citadas fuentes han avalado estas palabras de Durán: "Vinieron para defender al PSOE y a las presiones de la Fiscalía de Teresa Peramato".

Otras fuentes distintas consultadas por este diario y al tanto del proceso de la acusación popular en el caso han certificado que el momento anteriormente descrito "fue de lo más incómodo": "No fue adecuado en el momento ni en el fondo ni en la forma; estábamos en el Tribunal Supremo, hay que tener un respeto". Estas mismas aclaran que si Adade estaba en contra de la forma de proceder de la acusación popular unificada podría haberlo expresado en tiempo y forma al letrado que lideraba la acusación. En este caso, Durán hubiese tenido que explicar que una de las acusaciones populares estaba en contra de la rebaja en la petición de pena para Víctor de Aldama. Sin embargo, "no avisaron en tiempo y forma porque querían montar este esperpento y ese espectáculo dantesco en el Supremo".

Estas mismas fuentes destacan que el PSOE habría utilizado a Adade porque no querría arriesgarse a personarse en la causa "vaya a ser que le fuese denegada y se le señalase que el motivo fuese que el PSOE podría haber acabado imputado".

Cabe recordar que el PSOE, mientras utiliza la acusación popular de esta manera, se encuentra personado en varias causas y, además, se ha mostrado a favor de limitar la acusación popular por, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ser "un nido de ultras". Por su parte, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, puso de relevancia la buena praxis de la acusación popular unificada liderada por el PP tanto en el proceso de instrucción como en la vista oral: "La acusación popular de este caso ha tenido un papel destacado y ha prestigiado a la institución".