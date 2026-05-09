Un funcionario del Ministerio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha declarado ante la Guardia Civil que el ex alto cargo del ministerio que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, modificaba los informes de Forestalia y que posteriormente fue apartado del proyecto 'Masía 1' y 'Masía 2' "por razones que se desconocen".

La declaración de este funcionario del ministerio ha sido recogida por un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, y en él se apunta a Eugenio Domínguez como responsable de la modificación de informes. Por otro lado, desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), donde de la mano de su entonces director Jesús Lobera se favorecían proyectos de Forestalia, varios funcionarios también denunciaron que fueron apartados de sus funciones por realizar informes negativos.

El funcionario detalló a la Ucoma que tras el análisis técnico de los proyectos 'Masía 1' y 'Masía 2' el resultado del borrador de la declaración de impacto ambiental fue calificado como "desfavorable". Este borrador, manifiesta el trabajador, fue "modificado formalmente por la Subdirectora adjunta en cuanto a partes del contenido pero no en el resultado". Posteriormente Eugenio Domínguez intervino para realizar diferentes modificaciones "que básicamente se centraban en eliminar contenidos del informe".

"A continuación y por razones que se desconocen, tanto el dicente como consejero y el técnico asignado al proyecto, fueron apartados del mismo, auto asignándose el proyecto el propio Subdirector General Eugenio Domínguez Collado", recoge la Ucoma. El propio funcionario manifestó que se trataba de un hecho insólito ya que "no le constaba que hubiera ocurrido en el Ministerio".

Después de la autoasignación de Domínguez del proyecto "el promotor solicitó suspender el plazo del procedimiento para introducir modificaciones en el proyecto y en el estudio de impacto y tras realizarse un cambio en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental cesando Ismael Aznar Cano (en principio por motivaciones ajenas a lo expuesto en esta manifestacion) y habiéndose producido el nombramiento de Marta Gómez Palenque, se generó un nuevo borrador que concluyó con un nuevo resultado como favorable".

El testigo también declaró que ni el consejero técnico ni el técnico de este proyecto firmaron "la propuesta de resolución del citado proyecto, siendo el procedimiento habitual en unión a la firma del Subdirector general". Además, en la plataforma SABIA, donde se registran estos proyectos, figuran Domínguez como "consejero" y Santiago Martínez Patón como "técnico responsable" siendo este último "el propio secretario de Eugenio careciendo de capacidad técnica, para el desarrollo de dichas funciones". El testigo también ha precisado que Domínguez llegó a asumir más de 45 proyectos ligados a Forestalia.

Apartados en el Inaga

Como ya publicó este diario, esta dinámica de apartar trabajadores encargados de proyectos de Forestalia también ha sido denunciada por dos trabajadores del Inaga. Uno de ellos explicó que el por entonces director de la entidad aragonesa le apartó de su cargo "debido a su criterio técnico desfavorable" en los proyectos y "también al criterio de contratación con las consultoras externas licitadas que estaban relacionadas con el Grupo Forestalia, al ser una contraposición con los intereses de Lobera".

La otra funcionaria apartada del Inaga denunció una situación similar y declaró ante la Ucoma haber sido sustituida por una persona con "criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental". La testigo declaró que el propio Lobera comenzó a tramitar los expedientes "directamente sin contar con la anuencia de los funcionarios ni su criterio técnico".

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