Montero sola ante los abucheos tras el plantón de Sánchez y Marlaska en el funeral de los guardias civiles

La ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos este viernes durante una operación contra una narcolancha en Huelva ha marcado la jornada de duelo celebrada este sábado en la capital onubense. El titular de Interior ha optado por no desplazarse a la ciudad y ha delegado la representación del Gobierno en la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Tampoco ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que tenía previsto encontrarse este fin de semana en Andalucía con motivo de la campaña electoral. El acto que el líder socialista iba a protagonizar este sábado en La Línea de la Concepción junto a María Jesús Montero finalmente ha quedado aplazado hasta mañana domingo.

Mientras en Huelva se celebraban la capilla ardiente y la misa funeral por el capitán Jerónimo y el agente Germán, Marlaska comparecía en Madrid junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar sobre la situación del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, cuya llegada a Canarias está prevista para la próxima madrugada.

Defensa de la actuación del Ministerio

Durante esa comparecencia, García ha anunciado además que el titular de Interior viajará este sábado a Canarias para supervisar la operación prevista con motivo de la llegada del barco.

Preguntado por la muerte de los dos agentes, el ministro ha trasladado sus condolencias a las familias y ha reivindicado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Hoy es un día para reconocer el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y para estar con las familias de los fallecidos y desearles pronta recuperación a los heridos", ha afirmado.

Marlaska también ha rechazado las críticas relacionadas con una supuesta falta de medios para combatir el narcotráfico. "Me puedo sentar con cualquier ministro del Interior anterior a mí y poner sobre la mesa datos de todo lo invertido y las operaciones desarrolladas. Nos gustaría no tener que enfrentar estas tragedias, pero todas no se pueden evitar", ha señalado.

El ministro ha defendido además la gestión de su departamento frente a las mafias del narcotráfico y ha acusado de "cinismo" a quienes relacionan el suceso con carencias materiales. Según ha explicado, desde 2018 se han incrementado los recursos destinados a este ámbito, con un aumento del 20% de efectivos en la zona de Gibraltar y la incorporación de más de veinte embarcaciones.

Además, ha precisado que una de las embarcaciones utilizadas en la persecución de este viernes era una de las más modernas con las que cuenta actualmente la Guardia Civil.

Las críticas por la ausencia de Marlaska también han llegado desde asociaciones profesionales como Jucil, que ha denunciado el "abandono institucional" que sufren los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. La asociación ha reclamado además "medidas urgentes" para reforzar la protección de los miembros de los servicios marítimos frente a organizaciones criminales "cada vez más violentas y mejor organizadas".

Presencia institucional en Huelva

A las honras fúnebres sí han asistido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y las subdelegadas del Gobierno en Huelva y Cádiz, María José Rico y Blanca Flores.

También han estado presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a los consejeros Antonio Sanz y Loles López, además de María Jesús Montero.

La llegada de Montero a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, donde se ha instalado la capilla ardiente, ha estado marcada además por los abucheos de varios asistentes. Algunas personas concentradas en el exterior le han gritado "fuera de aquí" y le han reprochado acudir "solo para hacerte la foto", en medio del malestar generado por la ausencia de miembros de peso del Ejecutivo en el funeral.